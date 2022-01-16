مقتل ضابط أردني وإصابة 3 جنود في اشتباك مسلح على حدود سوريا

قتل ضابط أردني وأصيب 3 آخرون في اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا، فجر الأحد، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وبحسب البيان، فإن المهربين بادروا بإطلاق النار على قوات حرس الحدود، الذين ردوا بالمثل، وطبقوا قواعد الاشتباك.

وأوضح البيان الصادر عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه ”وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري“.

وأضاف البيان الذي نشره الإعلام الرسمي الأردني، أن الاشتباك أسفر عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ”وجاري متابعة حالتهم الصحية“.

وبين المصدر، أنه ”وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة“.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ”تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني“.

وعادة ما يعلن الجيش الأردني إحباط محاولات تهريب على الحدود مع سوريا، يخوض خلال بعضها اشتباكات مسلحة ضد المهربين.

وفي الـ22 من شهر كانون الأول/ الماضي، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، إحباط عملية لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية بعد اشتباك أدى إلى إصابة مهربين.

ونقلت الإدارة حينها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن ”المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية“.

وأضاف المصدر أنه ”تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة“.