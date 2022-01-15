"حزب الله" وحركة "أمل" ينهيان مقاطعة جلسات الحكومة اللبنانية

قالت جماعة حزب الله وحركة أمل اللبنانيتان في بيان، اليوم السبت، إنهما ستنهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ممهدتين الطريق أمام اجتماع الوزراء بعد توقف استمر 3 أشهر وشهد تدهور الاقتصاد والعملة بشكل أكبر.

وقالت الجماعتان، إن قرارهما بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء ”يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي“.

وتدعم الجماعتان عدة وزراء في حكومة مؤلفة من أعضاء من مختلف الأطياف السياسية.

وترفض الجماعتان حضور جلسات مجلس الوزراء اللبناني؛ بسبب نزاع حول طريقة التعامل مع تحقيق في الانفجار الضخم، الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020.

وشكل ميقاتي حكومة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي؛ بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وبدء التعافي الاقتصادي.

لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذُ الـ12 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2021، وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت، الذي وقع في شهر آب/ أغسطس لعام 2020، قبل أن تنهي الحركتان مقاطعة مجلس الوزراء، اليوم.

ويسعى مصرف لبنان المركزي لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي، هذا الأسبوع؛ مما أثار احتجاجات جديدة بشأن ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد، وذلك بحسب تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوم أمس الجمعة.

وقال سلامة بعد أن أصدر المصرف التعميم رقم 161، الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار الأمريكي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة: ”تهدف هذه المبادرة إلى الحد من تقلبات سوق الصرف، وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار“.

لكن أحد المحللين وصف تحرك مصرف لبنان المركزي بأنه مثل تناول ”حبة بنادول لمعالجة أزمة كبيرة“، قائلًا: ”إن الحكومة بحاجة إلى برنامج إصلاحات لمعالجة المشاكل الاقتصادية العميقة“.

وتراجعت قيمة الليرة، التي فقدت بالفعل أكثر من 90% من قيمتها مع بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019، إلى أكثر من 33 ألفا هذا الأسبوع، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 27200، يوم الجمعة.

ولسنوات عدة تم تثبيت الدولار عند سقف 1500 ليرة، وفي عام 2019 أخذت الليرة بالتراجع، ودفعت ثلاثة أرباع المواطنين إلى هاوية الفقر.