نجاة قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من محاولة اغتيال ببغداد

نجا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، مهدي عبدالكريم، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال شرقي العاصمة بغداد.

وقال مهدي عبدالكريم في تصريحات صحفية، إنّ ”مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب، في ساعات الصباح الأولى“.

وأضاف أنّ ”أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، دون أن يخلف الهجوم أية إصابات (بالأرواح)، لكنه أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار“، موضحًا أنّ السلطات الأمنية ”فتحت تحقيقًا في الحادثة“.

وجاء ذلك الهجوم، بعد تعرض عدد من مقرات الأحزاب السياسية إلى هجمات بالقنابل اليدوية، والطائرات المسيرة، إضافة إلى هجوم صاروخي تعرضت له السفارة الأمريكية وسط العاصمة.

وتعرض مقر حزب ”تقدم“ برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمد الحلبوسي، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فيما تعرض مقر تحالف ”عزم“ وهو شريك مع تقدم إلى هجوم بطائرة مسيرة في منطقة اليرموك، دون أن تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا بشرية.

ويأتي الهجوم على مقر حزب بارزاني، في ظل التقارب الحاصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضمن ما عُرف بـ“الاتفاق الثلاثي“، لتشكيل الحكومة العراقية، الذي أثار غضب المجموعات المسلحة.

ويهدف ”الاتفاق الثلاثي“ إلى منح رئاسة الوزراء، للتيار الصدري، ورئاسة البرلمان، لحزب تقدم، بزعامة الحلبوسي، وهو ما حصل خلال جلسة البرلمان الأولى يوم الأحد الماضي، فيما ستذهب رئاسة الجمهورية إلى مرشح الحزب الديمقراطي.

وهددت أحزاب سياسية، وفصائل مسلحة، باتخاذ إجراءات تصعيدية، عقب هذا الاتفاق، مطالبة بالعدول عنه، باعتباره يشق الصف الشيعي، وفق قولهم.

وقال أبو علي العسكري القيادي في كتائب حزب الله: ”بُحّت الأصوات وهي تنادي بإرجاع الحقوق إلى أهلها، وحذرنا مِرارًا وتِكرارًا مِن خطورة مصادرة حق الأغلبية والسير وراء الإرادة الخارجية“.

وأضاف: ”حسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أيامًا عصيبة ستمر على العراق يكون الجميع فيها خاسرًا“.

من جهته، حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان، اليوم الجمعة، من وجود ”مخطط“ لزعزعة استقرار العراق.

وقال إن ”استهداف مقرات أحزاب وقوى سياسية ينذر بوجود مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق وتهديد أمنه“، مضيفًا: ”نحن إذ ندين ونستنكر بشدة هذه السلوكيات فإننا نشدد على ضرورة عدم مرورها دون محاسبة الضالعين ومن يقف وراءها“.