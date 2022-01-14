الجيش الإسرائيلي يوثق محاولة فاشلة من قبل "حزب الله" لإطلاق طائرة مسيرة

ذكرت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي حصل على مقطع فيديو، يظهر محاولة فاشلة من قبل عناصر تنتمي لمنظمة ”حزب الله“ اللبنانية، بينما كانت تقوم بمحاولة لإرسال طائرة مسيرة لأغراض التجسس.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي ادرعي، مقطع الفيديو، الذي يظهر فيه عناصر المنظمة اللبنانية بينما يحاولون إطلاق المسيرة، إلا أنهم فشلوا.

#خاص توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر #حزب_الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة. #لا_شيئ_يخفى_علينا pic.twitter.com/cGrBMuh7Ic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 14, 2022

ووفق ما أوردته الصحيفة، تم العثور على هذا المقطع من خلال تفريغ محتوى طائرة مسيرة أخرى، كانت قد سقطت داخل إسرائيل في وقت سابق.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تويتر، ما قال إنه ”توثيق حصري بالفيديو“، يظهر رصد عناصر ”حزب الله“ أثناء محاولتهم إطلاق مسيرة لجمع معلومات استخبارية.

وتابع: ”سُمح بنشر صورة سرية إضافية لناشط في حزب الله، شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيرات. وقد ضبطت هذه الصور في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل“ على حد قوله.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء قبل الماضي، اسقاط مسيرة تابعة لـ“حزب الله“، ولفت إلى أنها عبرت الحدود من داخل الأراضي اللبنانية، قبل إسقاطها.

وعقب تفريغ محتوى المسيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على صور سرية من المسيرة التابعة للمنظمة اللبنانية، وقال إنها كشفت عناصر قوة خاصة خلال مناورة على تشغيل هذا النوع من الطائرات.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه: ”إن المسيرة التي أسقطت مؤخرا على الحدود مع لبنان كانت تحوي صورا سرية يبدو أنها للقوات الخاصة التابعة للحزب خلال تمرين خاص بتشغيل طائرات مسيرة“.

وأشار إلى أن ”ثمة زيادة تم تسجيلها في عدد مسيرات حزب الله التي أسقطها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة“.

وأضاف: ”لقد احتوت المسيرة على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيرة، أظهرت صور مشغليها من عناصر الحزب“.

وكانت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية قد نشرت تقديرات مؤخرا، ورد بها أن أسطول الطائرات المُسيرة التي يمتلكها ”حزب الله“، بلغ قرابة 2000 طائرة، حصل عليها من إيران أو من خلال التصنيع المحلي.

ولفتت إلى ان ”حزب الله“ بدأ استخدام هذه التكنولوجيا منذ التسعينيات، واستعان بها في حرب لبنان الثانية 2006، وأصبح لديه منذ عام 2013 قرابة 200 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، وصلت حاليا إلى 2000 طائرة، وجمع خبرات في هذا الصدد طوال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

وحذر تقرير إسرائيلي صادر عن موقع ”نتسيف نت“ الاستخباري، مطلع هذا الشهر، من تنامي ترسانة الطائرات المُسيرة التي تمتلكها منظمة ”حزب الله“ اللبنانية.

وأشار إلى أن التقديرات السائدة هي أن ”حزب الله“ يستهدف مهاجمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية بالمُسيرات الانتحارية، خلال حرب مستقبلية محتملة، من ثم تشويش قدرة إسرائيل على التصدي لوابل الصواريخ المتوقع أن تطلقه المنظمة، وفق سيناريو الحرب المستقبلية.

وأجرى الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي، مناورة على مستوى الجبهة الشمالية، بهدف التدريب على مواجهة هذه الطائرات.

وكشفت وسائل إعلام عبرية مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن طائرة تجسس مسيرة تابعة لـ“حزب الله“ تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية بالتزامن مع إجراء هذه المناورة.