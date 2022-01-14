بعد مقتل ضابط.. مستشار البرهان: لا يمكن السماح باستمرار الفوضى في السودان

قال العميد طاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، إن “استهداف الجيش والقوات النظامية الأخرى هو استهداف للأمن الوطني، ووحدة البلاد، ولا يمكن السماح باستمرار الفوضى“.

وأضاف في تصريح له أوردته وكالة الأنباء السودانية ”سونا“، أن ”من يتحدث عن اللاءات الثلاث: لا شراكة ولا شرعية ولا تفاوض، مغرر بهم للعمل ضد الوطن واستقرار الفترة الانتقالية“.

وأضاف أن ”من تحدث عنهم هدفهم تأجيج الفتن وتصوير القوات المسلحة والمنظومة الأمنية بهتانا بأنها عدو”.

وشدد المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، على “الحاجة لوقفة جادة، وأنها لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، لأنه لا قيمة للحرية إذا كانت ثمارها موت ودماء وخراب”.

واعتبر أبوهاجة أن “ما يحدث هو خروج صارخ عن السلمية، ومن يقومون بالقتل ليسوا طالبي سلمية أو حرية، إنما مدفوعون دفعا لحريق البلد“.

وقتل العميد شرطة علي بريمة حماد، الخميس، خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، حيث قالت الشرطة إن ”ضابطا برتبة عميد قُتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المحتجين وسط العاصمة الخرطوم“.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء الخميس، إلقاء القبض على قاتل ضابط الشرطة العميد علي بريمة حماد، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الخميس.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة، أن ”القاتل أقر بارتكاب الجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم، وجارٍ تعقب والقبض على بقية المتهمين“، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه كبار الضباط، صلاة الجنازة على جثمان العميد شرطة علي بريمة حماد، قائد قوات الاحتياطي المركزي قطاع القصر وشروني وسط الخرطوم.

وشارك مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، في احتجاجات ضد حكم العسكريين، والتأكيد على مطالبهم بالحكم المدني الكامل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت لجنـة أطباء السودان المركزية، مساء الخميس، عن مقتل المواطن الريح محمد إثر إصابته برصاصة في البطن، وإصابة العشرات في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وقالت اللجنة: إن ”عدد الشهداء ارتفع إلى 64 شهيداً، إضافة إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين بالرصاص الحي“.