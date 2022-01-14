انفجار يستهدف مقر حزب الحلبوسي في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الجمعة، بتعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد، لهجوم.

وقالت وسائل الإعلام، إن ”انفجارا استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد“.

وأضافت أن ”القوات الحكومية أغلقت المنطقة وتنتشر فيها بكثافة“.

ونشر الناشطون ووسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر آثار الخراب الذي تسبب به الانفجار.

واعد ـ #عاجل|| انفجار يستهدف مقر "حزب تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النوّاب "محمد الحلبوسي" في منطقة #الأعظمية بالعاصمة العراقية #بغداد، والقوات الحكومية تغلق المنطقة وتنتشر فيها بكثافة. ..

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وقال علي العيساوي، المستشار الأول للحلبوسي، عقب الهجوم، إن مقر حزب تقدم ”تعرض لهجمات صاروخية مجهولة المصدر“.

وأضاف العيساوي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن ”الأمور جيدة، ولا يوجد أي خسائر“، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة متواجدة أمام مقر الحزب.

وتابع العيساوس أن ”حزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي، سيبقيان فداء للوطن.. نحن أقوياء وحزب تقدم باق“.

فيديو لرصد كاميرة مراقبة لحظة الهجوم على مقر حزب تقدم في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد. pic.twitter.com/Xo5FZwWSqS — عمر الجنابي (@omartvsd) January 14, 2022

وجاء الهجوم على مقر حزب تقدم، بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها.

وقال مصدر أمني عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن ”ثلاثة صواريخ أطلقت نحو المنطقة الخضراء، سقط صاروخان من الثلاثة في مجمع السفارة الأميركية“ في العاصمة، مساء الخميس، و“الآخر على مدرسة قرب السفارة، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلة وطفل بجروح“.

وتعرضت المصالح الأمريكية في العراق لسلسلة هجمات خلال الأسابيع الأخيرة، التي تتم أحيانا بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

ولا يعلن أي طرف عادة مسؤوليته عن هذه الهجمات، لكن واشنطن تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران، تطالب مراراً بانسحاب كامل القوات الأمريكية الموجودة في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.