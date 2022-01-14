بعد أيام من فك إضرابه.. إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبوهواش بكورونا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، إصابة الأسير هشام أبو هواش، بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من فك إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 141 يوما.

وقال نادي الأسير، إن ”مستشفى اساف هاروفيه في إسرائيل، أبلغهم بإصابة الأسير هشام أبو هواش بفيروس كورونا، حيث جرى نقله الى قسم العناية المخصصة لذلك“.

بدورها وجهت عائلة الأسير الفلسطيني، ”اتهامات لإدارة مستشفى اساف هاروفيه بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلهم هشام، حيث جرى نقله إلى هناك بعد فك إضرابه قبل نحو 12 يوما“.

وبحسب عائلة أبو هواش، ”فإن الأسير هشام، وضع في غرفة مع عدد من المرضى، وبدون عزله لوحده رغم ضعف جسده وحالته الصحية الصعبة مما أدى إلى إصابته بالفيروس“.

وتابعت: ”بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، يعاني الأسير أبو هواش، من جرثومة في الدم، نقلت إليه أيضا أثناء تواجده في المستشفى الإسرائيلي الذي كان محتجزا به أثناء إضرابه عن الطعام سابقا“.

وطالبت العائلة ”بتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية من أجل نقل هشام إلى مسشتفى داخل الضفة الغربية لتقديم العلاج المناسب له، وخصوصا أن وضعه الصحي ما زال حرجا“.

وعلق الأسير أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 141 يوما، مطلع الشهر الجاري، فيما سيبقى في مستشفى ”أساف هروفيه“، حيث يتم متابعته صحيا وفق البروتوكول الخاص بالتأهيل الصحي للأسير المضرب عن الطعام حتى يستعيد صحته.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن نادي الأسير، في بيان صحفي له، إصابة سبع أسيرات بفيروس كورونا في سجن ”الدامون“ الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير إلى أن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية، الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وصلت إلى 409 إصابات، حيث سُجلت مؤخرا إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون: النقب، وعوفر، وريمون، بالإضافة للدامون.

يشار إلى أن الأسرى في السجون الإسرائيلية تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الإصابات بين صفوفهم العام الماضي.