الداخلية السودانية تعلن إلقاء القبض على قاتل ضابط شرطة في الخرطوم

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على قاتل ضابط الشرطة العميد ”علي بريمة حماد“، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن ”القاتل أقر بارتكاب الجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم، وجارٍ تعقب والقبض على بقية المتهمين“، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم، لقي العميد شرطة ”علي بريمة حماد“ حتفه خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم. حيث قالت الشرطة إن ضابطا برتبة عميد قُتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم.

وأضاف المكتب الصحفي للشرطة، في بيان، أن ”العميد علي بريمة حماد استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب 13 يناير، جوار معمل استاك وسط الخرطوم“.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن ضابط الشرطة تعرض لطعن وضرب في الرأس، كما أصيب عدد من أفراد الشرطة بإصابات متفاوتة من قبل متظاهرين في محطة المواصلات ”شروني“، في الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي حيث وجهة المتظاهرين.

وأدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، يرافقه كبار الضباط، مساء اليوم، صلاة الجنازة على جثمان العميد شرطة علي بريمة حماد، قائد قوات الاحتياطي المركزي قطاع القصر وشروني.

وشارك مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، في احتجاجات ضد حكم العسكريين، والتأكيد على مطالبهم بالحكم المدني الكامل.

ونشرت السلطات قوات الأمن مع انطلاق الاحتجاجات، وأطلقت القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، في محيط السوق العربي بشارع السيد عبدالرحمن، وسط العاصمة الخرطوم.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنـة أطباء السودان المركزية، مساء اليوم، عن مقتل المواطن الريح محمد إثر إصابته برصاصة في البطن، وإصابة العشرات في صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي، وأخرى بالطعن وإصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع في مظاهرات اليوم.

وقالت اللجنة إن ”عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب ارتفع إلى 64 شهيداً“، وتابع البيان: ”هناك عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي الآن“.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم قد أعلنت، أمس، على نحو مفاجئ، إلغاء مليونية للمطالبة بمدنية الدولة، كانت مقررة أمس الأربعاء.