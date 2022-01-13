"احتجاجات الغضب" تسود لبنان وعون مستمر في دعوته للحوار

على وقع الاحتجاجات التي شهدتها المناطق اللبنانية، اليوم الخميس، زار وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا؛ بهدف إطلاعه على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وشهد لبنان إضراباً عاماً شمل كافة القطاعات العامة والخاصة، وسط احتجاجات عامة وإقفال للطرقات، فيما سُمي بـ ”يوم الغضب“ الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.

وإثر لقائه عون، قال وزير الداخلية بسام المولوي: ”وضعت الرئيس عون في أجواء الأوضاع الأمنية في البلاد التي يمكن القول إنها جيدة جداً، كما أطلعته على التحضيرات المستمرة للعملية الانتخابية“.

وفي سياق منفصل، ومع انتهاء المشاورات التي أجراها الرئيس اللبناني فيما يتعلق بدعوته إلى الحوار، صدر بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وأشار البيان إلى أنه ”وعلى إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً“.

وأكد عون أن دعوته للحوار ستبقى مفتوحة، ودعا المقاطعين إلى ”وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا“.

ولفت إلى أن ”استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب“.

وتابع: ”المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها“.

وأضاف أن ”رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنّه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد، وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خاصةً وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان“.

وأكد أن ”هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، فلا الرئيس يُخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات“.

وختم بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالتأكيد أن ”رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه“.