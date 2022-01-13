هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية وسط بغداد

تعرضت السفارة الأمريكية، وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، إلى هجوم بصاروخين، فيما تمكنت منظومة الدفاع من صدها دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال مسؤولان عسكريان عراقيان إن صاروخي كاتيوشا على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، لكن تم إسقاطهما قبل وصولهما إلى مجمع السفارة دون حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وبحسب مصادر عراقية، فإن تلك الصواريخ انطلقت من جنوبي العاصمة بغداد.

ونفذت جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في السنوات الماضية عشرات الهجمات المماثلة، لكنها لم تسبب في معظمها أضرارا تذكر.

وجاء هذا الهجوم في ظل المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة العراقية، ومنصب رئاسة الجمهورية، في ظل الخلافات الحادة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى ”الإطار التنسيقي“ بزعامة نوري المالكي.

ورأى مراقبون عراقيون أن الهجوم يأتي في سياق ضغط المجموعات المسلحة على القوى السياسية؛ لإشراكها في الحكومة المقبلة، خاصة وأن التيار الصدري تمكن من إبرام اتفاق مع حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، يهدف إلى تشكيل الحكومة المقبلة، وتحقيق الأغلبية المطلوبة.

كما تحدث آخرون عن أن القصف مرتبط بالتهديدات التي تطلقها الفصائل المسلحة، بين الحين والآخر، تجاه الأحزاب السنية والكردية؛ بسبب تحالفها مع مقتدى الصدر.

وتعليقاً على القصف، قال الخبير في الشأن العراقي فراس إلياس، في تغريدة عبر ”تويتر“: إن ”قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا رسالة واضحة، بعد أن رفض السيد مقتدى الصدر لقاء شخصية إيرانية (نافذة) زارت الحنانة يوم أمس، وبعدها عاد إلى بغداد وسلم الرسالة للأصدقاء وغادر إلى طهران“.

الرسالة واضحة…

قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا، بعد أن رفض السيد مقتدى الصدر لقاء شخصية إيرانية (نافذة) زارت الحنانة يوم أمس، وبعدها عاد إلى بغداد وسلم الرسالة للأصدقاء وغادر إلى طهران…. — د. فراس إلياس (@FirasEliasM) January 13, 2022

وتتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم البعثات الدبلوماسية، والسفارات الأجنبية، إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وهو ما دعا الولايات المتحدة إلى نصب منظومة دفاعية في سفارتها التي تعرضت بضع مرات إلى هجمات مماثلة.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي ومجموعات مسلحة أخرى بتنفيذ تلك الهجمات، فيما فرضت عقوبات على عدد من قادة هذه المجاميع المسلحة.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية، من بينها السفارة الأمريكية ومبانٍ حكومية، وهي هدف متكرر لصواريخ المسلحين، في حين تقول الحكومة العراقية إنها تلاحق تلك الجرائم، فيما أعلنت أكثر من مرة اعتقال بعض المتورطين فيها.