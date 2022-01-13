سجال قانوني في العراق بعد إيقاف عمل مجلس النواب الجديد

نشب سجال بين عدد من رجال القانون في العراق، حول قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإيقاف عمل مجلس النواب الجديد، بسبب وجود دعوى قضائية ضده.

وقالت المحكمة الاتحادية في محضر الجلسة، اليوم الخميس، إنه ”تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، المنتخبة، في الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي عُقدت، الأحد الماضي، لحين حسم الدعوتين المقامتين ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إضافة لوظيفته“.

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد الماضي، محمد الحلبوسي، لولاية ثانية، في جلسة شهدت انسحاب نواب قوى الإطار التنسيقي (تجمع سياسي يضم الفصائل المسلحة)، وفوضى، عقب الاعتداء على رئيس الجلسة محمود المشهداني.

ورفع تلك الدعوى، النائب باسم خشّان، ورئيس السن النائب محمود المشهداني، بداعي حصول خروقات قانونية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وأثيرت تساؤلات عن مصير تلك الجلسة التي أدى فيها النواب اليمين الدستورية، كما انتخبوا فيها رئيس البرلمان ونائبيه، ليُفتح عقب ذلك باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

لكن المحكمة ردت على تلك التساؤلات بأن ”الأمر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية، بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة“.

وأضاف البيان، أن ”تلك المدد الدستورية، والاستحقاقات تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب، يوم 9 يناير 2020، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن، وسيُنظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة لوظيفته“.

وانقسمت الكتل الشيعية إلى قسمين؛ الأول برئاسة مقتدى الصدر، الذي تمكن من تحقيق تقارب وتحالف أولي مع أكبر كتلة سنية وهي ”بالعزم نتقدم“، وكذلك أكبر كتلة كردية، وهي ”الحزب الديمقراطي الكردستاني“.

وعلى الجانب الآخر، يقف تحالف ”الإطار التنسيقي“، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ويضم كذلك تحالف الفتح، والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة التي عارضت جلسة البرلمان، واعتبرتها تدبيرًا من التيار الصدري.

واستهدف مجهولون، اليوم الخميس، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد، بقنبلة، دون سقوط ضحايا.

وقال إعلام الحزب في بيان إن ”قنبلة ألقيت في باحة مقر الفرع الخامس، وموقع التآخي التابع للحزب في بغداد، لكنها لم تتسبب بوقوع ضحايا“.

وجاء هذا الهجوم على مقر حزب بارزاني، في ظل التقارب الحاصل مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضمن ما عُرف بـ“الاتفاق الثلاثي“، لتشكيل الحكومة العراقية، والذي أثار غضب المجموعات المسلحة.