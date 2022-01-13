مطالبات فلسطينية بتشكيل لجنة طبية دولية لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية؛ لمتابعة أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وحمّلت السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس ”كورونا“ بقسم الأسيرات بسجن ”الدامون“.

وقالت هيئة شؤون الأسرى الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان صحفي لها: إن ”تسلل الفيروس إلى داخل السجون الإسرائيلية، دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات“.

وكشفت الهيئة عن إصابة خمس أسيرات بفيروس ”كورونا“ في سجن ”الدامون“، حيث تم عزلهن بشكل كامل، دون معرفة وضعهن الصحي.

وأضافت: ”يجب تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية؛ لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم، وكذلك طمأنة عائلاتهم“، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة.

وأوضحت أن ”إصابة الأسيرات بالفيروس يعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى، مطالبة بتحرك دولي لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين“.

وأشارت إلى أن عدد الأسيرات القابعات حاليًا بسجن ”الدامون“ 33 أسيرة، وقد تم إدخالهن، الليلة الماضية، إلى الحجر الصحي.

وقبل أيام، كشفت السلطة الفلسطينية عن تصاعد انتشار فيروس ”كورونا“ بين صفوف الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وبيّن نادي الأسير، الهيئة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن السجون التي ثبت فيها إصابات بين صفوف الأسرى مؤخرًا، سجنا ”النقب“، و“عوفر“، حيث سجلت 25 إصابة في قسم 25 في سجن ”النقب“، و6 إصابات في سجن ”عوفر“.

وحذر من وجود تخوفات كبيرة على مصير الأسرى، بعد أن قامت إدارة سجن ريمون بإغلاق السجن بشكل كامل؛ للاشتباه بوجود إصابات بين صفوف السجانين الإسرائيليين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ بين صفوف الأسرى الفلسطينيين، والتي تمكنت المؤسسات من توثيقها، حوالي 394 إصابة، منذ بداية انتشار الوباء في السجون، في شهر نيسان/ أبريل من العام 2020، حتى يناير/ كانون الثاني الجاري.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن نادي الأسير، تلقى الأسرى في السجون الإسرائيلية جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حوالي 4600 أسير فلسطيني، موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم عدد كبير من المرضى المصابين بأمراض مزمنة مختلفة، وفق بيانات رسمية لنادي الأسير.