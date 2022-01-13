لبنان.. متظاهرون يغلقون الطرق احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أغلق سائقو شاحنات وحافلات وغيرهم طرقا رئيسة في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى، اليوم الخميس، احتجاجا على فشل السياسيين في معالجة أزمة اقتصادية خانقة خسفت بالعملة المحلية الأرض ورفعت الأسعار لعنان السماء.

وغرقت الليرة اللبنانية في دوامة الهبوط منذ 2019 عندما انهار الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون.

ومع هذا فإن مجلس الوزراء الذي تشكل في سبتمبر/ أيلول، وتعهد بالبدء في إصلاح الاقتصاد لم ينعقد منذ ثلاثة أشهر وسط جدال بين الفرقاء على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت المدمر في 2020.

وأهاب محمد المقداد (58 عاما) خلال مظاهرة بميدان رئيس في ضاحية ببيروت بالجميع النزول للشارع، وقال ”لو انتظرنا زعماءنا أو أحزابنا، لن يهتم أحد“.

وأضاف ”بينما كانت عشرات الشاحنات تعرقل المرور، أريد من أي مسؤول.. الرئيس.. رئيس الحكومة.. رئيس البرلمان.. أن يحاول العيش براتب عامل بسيط ولو ليوم واحد“.

وتسببت احتشادات مماثلة في سد طرق بأماكن أخرى بالبلاد.

وانهارت الليرة بعد أن كان التعامل فيها حرا في المتاجر والبنوك بسعر 1500 ليرة للدولار، إلى أن تفجرت الأزمة في 2019. وهوت العملة ويجري التعامل فيها بالسوق غير الرسمية بسعر 31500 ليرة للدولار اليوم الخميس.

ويصعب الآن أن يكفي راتب أسرة متوسطة الحال لإطعامها بعد أن كان دخلها مريحا ذات يوم.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إن ”ارتفاع سعر الصرف تسبب في مشكلات جمة؛ ما جعل اللبنانيين جوعى وجعل كل المواطنين فقراء“.

ويسعى الرئيس ميشال عون لدفع الفصائل الطائفية المتعددة لعقد مؤتمر حوار وطني، لكن المحادثات لم تجتذب هذا الأسبوع حتى الآن دعما إلا من حلفاء مقربين.

وقال بعض المعارضين، إن مثل هذا المؤتمر يجب أن ينتظر لما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل.

ولا يزال البنك المركزي اللبناني يتمسك بسعر رسمي يبلغ 1507 ليرات للدولار الأمريكي، إلا أنه قرر أخيرا وقف معظم أشكال الدعم لواردات السلع الأساسية والدواء والوقود والتي كانت تكلفه أكثر من 500 مليون دولار سنويا.

جاء ذلك، بعد تراجع حاد في أصوله الأجنبية التي وصلت بنهاية أغسطس/ آب الماضي إلى نحو 19.5 مليار دولار، أي أدنى من نصف مستواها نهاية عام 2018 وأقل بنحو 4.5 مليار دولار عن مستواها بداية العام الجاري.

ويعاني لبنان من أزمة حادة نتيجة تراكم الديون الحكومية التي بلغت 98.2 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي، أي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تفشي الفساد وتراكم عجوزات الميزانيات في العقد الماضي.