خلافا للمعتاد.. غياب الإجراءات الأمنية في الخرطوم رغم دعوات للتظاهر

ساد الهدوء الحذر شوارع العاصمة السودانية، اليوم الخميس، مع غياب الانتشار الأمني في منطقة وسط الخرطوم، على الرغم من دعوات لمظاهرات مرتقبة خلال الساعات المقبلة تتوجه نحو القصر الرئاسي.

وعلى غير العادة، اختفت مظاهر الإجراءات الأمنية المشددة وسط الخرطوم التي كانت تتبعها السلطات قبيل كل احتجاجات تدعو إليها لجان المقاومة السودانية في محاولة لإعاقة حركة تقدم المتظاهرين تجاه القصر الرئاسي.

ورصدت ”إرم نيوز“ انسياب حركة المرور عبر عدد من الجسور الرابطة بين مناطق العاصمة، حتى بعد العاشرة صباحا دون وجود الحواجز التي درجت السلطات على وضعها عند مداخل الجسور.

بينما قال شهود عيان، إن جسري ”النيل الأبيض الذي يربط الخرطوم مع أم درمان، وجسر المك نمر الرابط مع بحري“، أغلِقا أمام حركة المارة، وهما الأقرب إلى شارعي ”النيل والجامعة“ المؤديين إلى القصر الرئاسي.

وكانت لجان المقاومة غيرت بعض التكتيكات المتصلة بحراك الشارع، حيث ألغت، أمس الأربعاء، على نحو مفاجئ احتجاجات، دعت إليها في وقت سابق، وقد كانت السلطات السودانية اتخذت إجراءاتها الأمنية المعتادة قبل أن تُفاجأ بقرار الإلغاء.

ودرجت السلطات السودانية على اتخاذ تدابير أمنية مشددة بما فيها إغلاق الجسور بحاويات ضخمة لمنع المتظاهرين من عبورها والوصول إلى القصر الرئاسي، الذي دائما ما يكون وجهة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني واستبعاد المكون العسكري من السلطة.

ونشرت لجان المقاومة السودانية جداول يحمل مواقع تجمعات المحتجين في 12 نقطة التقاء بالخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، حيث تتجه جميع المواكب إلى القصر الرئاسي.

وتواصل لجان المقاومة السودانية وقوى سياسية الاستمرار في الاحتجاجات المناهضة لإجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة، كما يطالب المحتجون بحكومة مدنية كاملة بعد استبعاد المكون العسكري من السلطة.

وكانت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، وجهت، في وقت سابق، بعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين داخل المواقع السكنية والأزقة والمرافق الصحية، وتعهدت بتوفير عناصر نظامية ذات ”رتب رفيعة“ داخل المستشفيات، لرصد أي تجاوزات من قبل منسوبيها، داعية المواطنين ”للتبليغ الفوري عن أي حالات اعتداء، ليتم التعامل معها مباشرة“.