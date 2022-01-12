تقرير عبري: إسرائيل تشجع التقارب السوري الخليجي لكبح نفوذ إيران

قال تقرير عبري إن إسرائيل تتبنى موقفًا إيجابيًا إزاء التقارب بين سوريا ودول الخليج، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص النفوذ والتواجد الإيراني في سوريا.

ونقلت موقع ”يديعوت أحرونوت“ الإخباري عن مسؤول دبلوماسي ”كبير“ قوله إن ”تل أبيب أصبحت تتبنى نظرة إيجابية للمصالحة بين سوريا ودول الخليج“، متوقعة أن يساعد ذلك بكبح النفوذ الإيراني في سوريا.

وقال المسؤول الذي لم يحدد هويته إنه ”من خلال التقارب مع دول الخليج تشير سوريا إلى رغبتها في إخراج القوات الإيرانية، وغيرها من الكيانات الشيعية، من داخل حدودها“، وهذا ما تتطلع اليه تل أبيب.

وساعدت إيران، إلى جانب روسيا، الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في منصبه، وإخماد حرب أهلية استمرت قرابة 10 سنوات.

وعلى الرغم من استعادة الحكومة السيطرة على معظم البلاد، لا يزال المتمردون يسيطرون على بعض الأراضي في سوريا، فيما تشعر إسرائيل بالقلق من أن إيران تستخدم دعمها للأسد كغطاء لكسب موطئ قدم عسكري على طول الحدود السورية الإسرائيلية، وهو أمر تعهدت الدولة اليهودية بمنعه من خلال عمليات عسكرية متواصلة.

وبحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ التي نقلت خبر ”يديعوت أحرونوت“، فقد شنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف مرتبطة بإيران داخل سوريا على مر السنوات الماضية، لكنها نادرًا ما تعترف أو تناقش تفاصيل مثل هذه العمليات.

وأشارت إلى أن بعض الضربات استهدفت شحنات من الأسلحة المتقدمة أو التكنولوجيا العسكرية التي كانت إيران تنقلها إلى وكيلها وحليفها حزب الله الشيعي اللبناني.

ونقل موقع ”يديعوت أحرونوت“ عن المصدر قوله: ”خلال العام الجاري ستكون هناك فرص لتقليص الوجود الإيراني في سوريا“.

وتواجه سوريا أزمة اقتصادية خطيرة بسبب الحرب الأهلية، وتتطلع إلى مساعدات واستثمارات أجنبية لإعادة إحياء اقتصادها، فيما ألمحت دول خليجية، خلال الأشهر الماضية، إلى استعدادها لمناقشة المساعدات لسوريا.

وذكر موقع الصحيفة العبرية أن المصدر (المسؤول) تحدث أيضًا عن احتمال توجيه ضربة للمنشآت النووية في إيران، ما سيدفع حزب الله إلى شن هجمات صاروخية عبر الحدود مع لبنان وسوريا.

وقال المصدر: ”إذا مضت إسرائيل في الهجوم، فإن حزب الله في لبنان سيرد بضربة ضد إسرائيل، إذ إن لديه قدرات هجومية كبيرة للغاية تشكل تحديًا لنا.. ونحن الآن نجري استعدادات دفاعية في الساحة الشمالية“.