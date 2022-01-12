لودريان: الإمارات ستنضمّ لصندوق فرنسي-سعودي لمساعدة الشعب اللبناني

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مساء الثلاثاء أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إنّه ”خلال زيارة الرئيس (إيمانويل)ماكرون إلى الخليج (في كانون الأول/ديسمبر)، تمكنّا من تجديد هذه الروابط“ بين لبنان والدول الخليجية.

وأضاف أن ”هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غداً أو بعد غد بمساهمة الإمارات“.

وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في كانون الأول/ديسمبر عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض والتي قوّضتها القوة المتنامية لحزب الله الموالي لإيران.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي التي أساء بها للسعودية ولدورها في دعم الحكومة الشرعية في اليمن في محاربة ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران، ولهيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان.

وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت وطردت السفير اللبناني وحظرت الواردات اللبنانية.

واتّخذت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إجراءات مماثلة، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.

والأسبوع الماضي، قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إن تنظيم حزب الله، ينتهج ”سلوكا عسكريا إقليميا يهدد الأمن القومي العربي“.

وأضاف بخاري في تصريحات لوكالة ”فرانس برس“: ”نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها“.

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى ”وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها، والتي تنطلق من لبنان“.

وكرر مطالبات الرياض بـ“إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة، وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة“.

وأشار السفير السعودي إلى أن ”من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية“.

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، أعلنت السعودية وعدد من دول الخليج عن عدة عمليات ضد مهربي المخدرات، تمكنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبأة داخل فواكه مستوردة من لبنان.

وجاءت تصريحات بخاري، عقب خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تضمن مزاعم ضد السعودية.

يذكر أنه في 26 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وعرض المالكي في سياق تلك الأدلة، مقطع فيديو قال إنه يظهر ”أحد خبراء حزب الله وهو يعطي توجيهاته للإرهابي أبو علي الحاكم“، منوها إلى أن هذا يؤكد ”تبعية الميليشيا لخبراء الحرس الثوري وحزب الله“.

كما أظهر الفيديو -حسب المالكي- الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات المسيرة.