خلال لقاء بين هنية وعبداللهيان.. حماس تشيد بالمواقف الإيرانية

أعلنت حركة حماس، مساء الثلاثاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، التقى بوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، حيث تباحثا في عدد من القضايا الفلسطينية، والإقليمية المختلفة.

وقالت حماس، في بيان صحفي، إن ”وفداً من قيادتها برئاسة إسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي التقى الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك أثناء زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة“.

ووصل عبد اللهيان إلى الدوحة في وقت متأخر من مساء الإثنين، في ثاني محطة خليجية له بعد زيارته أمس، العاصمة العُمانية مسقط.

وأوضحت حركة حماس، أن ”وفد حماس، بحث مع وزير خارجية إيران، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يجري في القدس والضفة المحتلة، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وتداعيات حصار غزة“، وفق ما ذكره موقع حماس الرسمي.

وأضافت الحركة في بيانها ”خلال اللقاء أشاد وفد حماس، بمواقف إيران، من القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة في فلسطين“.

وفي وقت سابق، ذكرت حركة حماس، إن وفداً من قياداتها اختتم زيارة لإيران، في إطار إحياء الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وبحسب تصريح لحماس، فإن ”وفداً من قيادات حماس، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، خليل الحية، أنهى زيارته لإيران، بعد ما شاركت حماس في فعاليات إيرانية بذكرى مقتل سليماني“

وبينت حماس، أن ”الوفد شارك في فعاليات إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الحاج قاسم، وفي مؤتمر علمي نظمته مؤسسة مدرسة الحاج قاسم“.

كما أحيت فصائل فلسطينية موالية لإيران في قطاع غزة، ذكرى مقتل قاسم سليماني الثانية، بحفل في القطاع.

ونظمت كل من حركة حماس، والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حفلاً كبيراً حضره أنصار الفصائل، وقيادات فلسطينية مختلفة، بالإضافة إلى وجهاز العشائر، كما وتضمن الحفل تعليق صور لسليماني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنظم الفصائل الفلسطينية المقربة من إيران في غزة فعاليات في ذكرى مقتل سليماني، فقد سبق وأن علقت حركة حماس صوراً ضخمة له في شوارع قطاع غزة الرئيسية مما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل الفلسطينيين الذين يتهمونه بقتل العديد منهم في الحرب الأهلية بسوريا.