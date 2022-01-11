إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس وقعت قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية أن مجندا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة خلال عملية الدهس، التي نفذها فلسطيني قرب مفترق ”حلميش“، الواقع في مدينة رام الله.

وأكدت الصحيفة أن مروحية إسرائيلية نقلت الجندي الإسرائيلي المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم.

وتابعت الصحيفة العبرية: ”تلقى الجيش الإسرائيلي تقريرا أوليا عن هجوم بسيارة بالقرب من مفترق حلميش، في الضفة الغربية، حيث أدى إلى إصابة أحد الجنود الإسرائيليين“.

חשד לפיגוע דריסה בבנימין: הפצוע – חייל צה"ל במצב בינוני. הנהג הפוגע נתפס@ItayBlumental @roysharon11

(צילום: איל אדרי/TPS) pic.twitter.com/J7a5juTrzt — כאן חדשות (@kann_news) January 11, 2022

وأضافت أن ”الجندي الإسرائيلي المصاب يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث تم دهسه من قبل فلسطيني بواسطة سيارة، بينما يعمل طاقم نجمة داود الحمراء لتقديم العلاج الطبي اللازم له“.

وأوضحت أنه بعد ملاحقة السيارة التي تم تنفيذ عملية الدهس بها، تم اعتقال منفذ الهجوم.

من جانبها، أكدت القناة ”14“ الإسرائيلية أن قوات كبيرة من الجيش وصلت إلى مكان الحادث.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ بداية العام الجاري، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي تصاعد العمليات الفردية التي ينفذها الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

وشهدت مدن الضفة الغربية تصعيدا كبيرا أواخر العام الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتصاعد عمليات الطعن والدهس التي يتم تنفيذها ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين الموجودين على الحواجز الإسرائيلية في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، استشهد فلسطيني بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة كان يستقلها، قرب حاجز عسكري في جنين شمال الضفة الغربية، بزعم ”نيته تنفيذ عملية دهس“.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ”تم التبليغ بوقوع محاولة لتنفيذ عملية دهس قرب بلدة عيناف، ولم يسفر الحدث عن أي إصابات في صفوف الجنود“.

وأظهرت صور، بثتها وسائل إعلام عبرية آنذاك، احتراق مركبة كان يستقلها فلسطيني بالكامل، قرب برج عسكري إسرائيلي.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية إن ”الفلسطيني الذي كان يستقل السيارة قتل، بعد قيام جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مركبته، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها“.

وأكدت الصحيفة أن ”إطلاق النار على الشاب الفلسطيني جاء بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري جنوب جنين“.