هيئة فلسطينية: إسرائيل لا تستجيب لأحد بشأن الأسير أبو حميد

حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، من أن الأسير ناصر أبو حميد في حالة شبه موت سريري ويعيش على الأجهزة الطبية منذ عدة أيام، محذرة من استشهاده في أي لحظة بسبب التدهور الخطير في وضعه الصحي.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”الحالة الصحية للأسير أبو حميد صعبة للغاية، وهو في غيبوبة منذ عدة أيام، ويمكن القول إنه في حالة شبه موت سريري“.

وأضاف ”إدارة المستشفى الإسرائيلي أكدت سوء وضعه الصحي، خاصة وأن رئته توقفت عن العمل“، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية هي التي تقوم في الوقت الراهن بالوظائف الحيوية لجسده.

واتهم أبو بكر، السلطات الإسرائيلية بـ“إهمال الأسير أبو حميد طبيا بشكل متعمد“، قائلا ”الأسير أصيب بمرض السرطان قبل عام ولم يتم فحصه لاكتشاف المرض إلا بعد خمسة أشهر من الآلام الشديدة التي عانى منها“.

وأضاف ”حتى بعد اكتشاف وجود كتلة سرطانية على رئته وإقرار عملية جراحية له، استمرت سياسة الإهمال الطبي ولم يقدم له العلاج اللازم“، لافتا إلى أن ذلك زاد من تدهور حالته الصحية.

وفيما يتعلق بالجهود الفلسطينية للإفراج عن الأسير أبو حميد، قال المسؤول الفلسطيني ”قدمنا عدة طلبات للمحاكم الإسرائيلية، وخاطبنا السلطات الإسرائيلية عبر هيئة الشؤون المدنية والوزير حسين الشيخ“.

واستدرك قائلا ”لكن لا يوجد أي استجابة من قبل إسرائيل بهذا الشأن“.

وأشار أبو بكر، إلى أن السلطة الفلسطينية خاطبت جميع المؤسسات الدولية وطالبتها بضرورة التدخل من أجل انقاذ حياة الأسير أبو حميد، مؤكدا أن إسرائيل لم ترد على أي جهة فلسطينية أو دولية.

وفي السياق، قالت جمعية ”واعد“ للأسرى، إن ”رفض إسرائيل جميع التدخلات للإفراج عن الأسير أبو حميد يعد بمثابة المضي في قرار اغتياله“.

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن ”إصرار السلطات الإسرائيلية على عدم استقدام أي فريق طبي يدلل بشكل واضح أن ما تعرض له الأسير أبو حميد إعدام ممنهج“، مطالبة بضرورة التحرك الدولي من أجل إنقاذ حياته.

يذكر أن الأسير أبو حميد يواجه منذ آب/أغسطس الماضي تدهورا خطيرا على وضعه الصحي، وذلك بعد إصابته بورم سرطاني في الرئة.

والأسير أبو حميد، محكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة إخوة يواجهون الحكم مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.