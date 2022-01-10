تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود بدون تصويت جديد في مجلس الأمن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون تصريح من دمشق تظل ”ضرورية“ لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر بدون تصويت جديد في مجلس الأمن.

وكان المجلس قد جدد، في شهر تموز/يوليو الماضي، تفويض نقل المساعدات ”لمدة ستة أشهر حتى 10 كانون الثاني/يناير 2022″، عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا.

ونصّ القرار على ”تمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 تموز/يوليو“، رابطا ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول المسألة.

واعتبر الغرب أن التمديد حتى تموز/يوليو 2022 تلقائي، عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.

وفي تقريره المقدم في كانون الأول/ديسمبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

وتخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والتي لا تزال خارج سيطرة قوات الحكومة السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي أتاح عام 2014 عبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية.

لكن المجلس عاد وقلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى الذي صار يدخل عبره شهريا حوالي عشرة آلاف شاحنة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين، إن ”إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري“.

وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: ”نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين“.

ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب ”بأي قرار“ يسمح للأمم المتحدة ”بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود“.

وتقدر روسيا حجم الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بين 600-800 مليار دولار.

وتعتقد روسيا أن الحكومة السورية، التي استنفدت معظم مواردها المالية، لن تستطيع النهوض بإعادة الإعمار دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي.