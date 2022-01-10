تحليل: خلافات "البيت الشيعي" تعرقل تشكيل حكومة عراقية جديدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يعيش المشهد السياسي العراقي حالة من تجاذبات سياسية لا متناهية، بعد المشادات والفوضى التي سادت جلسة البرلمان الأولى التي عقدت بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، لتزيده تعقيداً وغموضاً، وتجعل مصير الحكومة شبه مجهول.

ماذا حصل ولماذا؟

انعقد البرلمان العراقي في التاسع من يناير/ كانون الثاني أخيراً، لكن تراكمات الخلافات والتوتر التي تلت إعلان النتائج النهائية، انسحبت على مجلس النواب.

فلم تلبث أن بدأت الجلسة إلا وبدأت المشادات فيما تعرض رئيس الجلسة الأكبر سناً لـ“اعتداء“.

ومعروف أن من يملك الكتلة الأكبر وبالتالي من بيده تسمية رئيس الحكومة، الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية والذي يقتضي العرف أن يكون شيعياً.

وتقول الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، التي حازت على أكبر عدد مقاعد (73 مقعداً)، إنها هي من تملك الكتلة الأكبر عبر تحالفات يرجح أنها مع المكونات السنية، لا سيما تحالف تقدم الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والكردية لا سيما الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان.

في المقابل، يصرّ الإطار التنسيقي الذي يضمّ عدة مكونات شيعية أبرزها الأحزاب الموالية لإيران، أنه هو من نجح في تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات لم يعلن عنها وقدّم ”88 اسماً“، كما قال مصدر في الإطار التنسيقي لفرانس برس.

وبعدما توقفت لنحو ساعة، استؤنفت جلسة البرلمان، لكن قاطعها نواب الإطار التنسيقي، انتهت الجلسة بانتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان ونائبين له، ورفعت من دون أن يبتّ رئيس المجلس الجديد بهوية الكتلة النيابية الأكبر.

ما مصير الحكومة؟

جرت العادة في العراق أن تنبثق الحكومة عن توافق الأطراف الشيعية البارزة. لكن في سابقة، لا يبدو أن ذلك قابل للتحقق في ظل الهوة في البيت الشيعي مع تشديد كل طرف على أن له اليد العليا في تسمية رئيس الحكومة.

ويشي إصرار كل من الطرفين بأشهر طويلة من الانتظار أيضاً.

أصرّ الصدر في أعقاب الجلسة من جديد على ”تشكيل حكومة أغلبية“، في المقابل لم يعترف الإطار التنسيقي بنتائج الجلسة، وقدّم ”شكوى للمحكمة الاتحادية“ على اعتبار أن الجلسة ”كانت غير قانونية“، وفق المصدر في الإطار.

ويشرح المحلل السياسي العراقي حمزة حداد أن ”انتخاب الحلبوسي في اليوم الأول يؤشر إلى أن الصدر إلى جانب ”تقدّم والحزب الديموقراطي الكردستاني، ”سيعملون معاً في المستقبل“.

ويضيف أنه ”بالتالي، نظرياً، بمكن لهم الدفع باتجاه انتخاب مرشحهم لرئاسة الجمهورية واختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء“.

ويشير المصدر في الإطار إلى أن ترشيح رئيس الوزراء المقبل ”مرهون بالكتلة الأكبر.. إذا قدم التيار الصدري قائمة من التيار ومعها تواقيع من الحزب الديموقراطي الكردستاني وكتلة تقدم سيكونون هم من يرشح“.

ويضيف: ”لكن إذا بقي الأمر محصوراً بالبيت الشيعي فالإطار التنسيقي هو من يرشح رئيس الوزراء المقبل“.

ويبدو أن الإطار التنسيقي يتجه إلى تسمية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، زعيم كتلة دولة القانون (33 مقعداً) وحزب الدعوة المنضوي في الإطار التنسيقي، كمرشحه، وفق المصدر، وهو اسم لا يمكن للتيار الصدري أن يقبل به نتيجة خلافات قديمة.

في المقابل، لم يعلن التيار الصدري عن مرشحه لاستبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

مزيد من عدم الاستقرار؟

يرى حداد أنه ”ما لم يسوِّ الطرفان خلافاتهما، ويتجهان إلى تشكيل كتلة واحدة، وهو أمر ترحب به الأحزاب السياسية الأخرى لتفادي مزيد من النزاع، فمن الصعوبة بمكان أن يسمح واحد من الطرفين للآخر بهدوء، بالتفرد في تشكيل الحكومة من دون الطرف الآخر“.

العنف بالتالي غير مستبعد في المرحلة المقبلة.

في حال نجح التيار الصدري بتشكيل حكومة أغلبية، أو نجح الإطار التنسيقي بتثبيت نفسه كالكتلة الأكبر، ففي كلتا الحالتين ”لن يحاول الطرف الآخر إسقاط الحكومة بالطرق القانونية والسياسية، بل سيصعد بعنف“، كما كتبت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيغل في تغريدة.

ويعتبر حداد أن ”الخشية الأكبر تبقى حصول تقاتل بين الفصائل المسلحة، الصدريون يملكون فصيلاً مسلحاً، والأطراف المختلفة في الإطار، لا سيما تحالف الفتح، لديهم أيضاً فصيل مسلح“.

ويمثّل ”الفتح“ الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة أغلبها موال لإيران وباتت جزءاً من الدولة، وتعدّ 160 ألف منتسب.

ومنذ أن صدرت نتائج الانتخابات، يحاول الفتح، والذي سجل تراجعاً كبيراً في الانتخابات (17 مقعداً مقابل 48 في البرلمان السابق)، الدفع باتجاه إلغاء النتائج. وتظاهر مناصروهم لأسابيع طويلة أمام بوابات المنطقة الخضراء.

ووصل التوتر ذروته بمهاجمة مقر إقامة رئيس الوزراء بثلاث طائرات مسيرة، لم تصدر بعد نتائج التحقيقات المتعلقة به.

وفيما لم يحدد موعد جلسة البرلمان المقبلة، لكن الاستحقاق الآن هو اختيار مرشحين لرئاسة الجمهورية، يقتضي العرف أن يكون كردياً، خلال أسبوعين. ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية قبل أن تبدأ مهلة جديدة بثلاثين يوماً لاختيار رئيس للوزراء.