الصومال.. اتفاق على استكمال الانتخابات بموعد أقصاه 25 فبراير

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المسؤولون الصوماليون يوم الأحد، أنهم توصلوا إلى اتفاق على استكمال الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير المقبل، بعد تأخير متكرر.

وأورد بيان صدر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية، أن ”الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم انهاؤها بين 15 كانون الثاني/ يناير، و25 شباط/فبراير 2022“.

وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب بـ“فارماجو“، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.

وعلق فارماجو الشهر الماضي مهمات روبلي، لكن رئيس الوزراء اتهم الرئيس بارتكاب ”محاولة انقلاب“ وتحدى قراره، بينما واجه فارماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة لإخلاء مكتبه.

وجاءت تلك التطورات غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وكان من المفترض أن تكتمل الانتخابات بحلول الـ24 من كانون الثاني/ديسمبر الماضي، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا، قال ”إنه حتى يوم الـ27 من ديسمبر، جرى انتخاب 24 فقط من أصل 275 نائبا“.

وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال، تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ، وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسا جديدا.

وسيطرت فصائل من قوات الأمن على مناطق من العاصمة بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين.

وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألفا و100 ألف شخص، على الفرار من ديارهم.

وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة.