بزعم وجود قرائن واضحة.. هاجس إعلان الدولة الفلسطينية ينتاب الإسرائيليين

تتردد في إسرائيل هذه الأيام، رواية مفادها بأن الشهور القليلة المقبلة ستشهد إعلان دولة فلسطينية بالضفة الغربية.

ولا يقتصر الأمر على الشارع الإسرائيلي، إذ بلغت أصداء هذه الرواية مراكز الفكر ودعم صناعة القرار، ورددها أيضا خبراء إسرائيليون في وسائل الإعلام العبرية.

وجاء هذا الطرح، استنادا إلى تطورات محددة، منها الاجتماع الأخير بين وزير الدفاع بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبعدها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فضلا عن اجتماع عباس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، قبل نحو أسبوعين.

وساق تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الأحد، عددا من القرائن التي تؤشر على عزم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اتخاذ قرارات مصيرية وشيكة، من وجهة نظره.

عباس يسحب إنذاره

وقال المركز: ”عباس تراجع عن الإنذار الذي وضعه أمام إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بشأن انسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967، خلال عام واحد“، مضيفا أنه ”لن ينتظر حتى هذا التاريخ“.

وأضاف: ”رئيس السلطة بصدد إطلاق خطة سياسية جديدة، سيتم عرضها خلال انعقاد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد شهرين“.

ووجه عباس عبر خطاب ألقاه عن بُعد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، تحذيرا للحكومة الإسرائيلية، بأنها إذا لم تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، سوف يسحب الاعتراف بالدولة العبرية.

وهدد بأنه سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك.

ووفق التقرير الإسرائيلي، ”أبلغ عباس مسؤولين كبارا في حركة فتح بقراره الجديد، الذي ستتم المصادقة عليه خلال انعقاد اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، في آذار/ مارس المقبل“.

وأشار إلى أن ”سبب القرار، هو نفاد صبر عباس، وأنه بصدد اتخاذ خطوات غير مسبوقة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل“.

وبين أن عباس أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بذلك، خلال الزيارة التي أجراها الأخير إلى رام الله، قبل أسبوعين.

قرائن واضحة

وبحث المركز الإسرائيلي عن قرائن من شأنها أن توضح طبيعة الخطوات التي سيتخذها عباس، وإذا ما كان بصدد اتخاذ قرارات دراماتيكية في هذا الصدد.

واقتبس المركز تقارير كانت قد أوردتها وسائل إعلام عربية، ذكرت أن ”سبب تغيير موقف عباس يكمن في تصعيد الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية هجمات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين، فضلا عن سياسة الإعدام الميداني التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، وكذلك المصادقة على توسيع مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة“.

ولفت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية ذكر أمام اجتماع ”المجلس الثوري لحركة فتح“ قبل أيام، أنه ”على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، أشعر بالتفاؤل الكبير فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس“.

وحذر عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من انفجار الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة لو استمرت الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 57 لتأسيس حركة ”فتح“ في كلمة متلفزة: ”لن نقبل ببقاء الاحتلال ونفد صبرنا على هذا الواقع المرير، إن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، ونفد صبرهم على الممارسات الإسرائيلية“.

وأضاف: ”نقول لإسرائيل وقادتها ومستوطنيها ومتطرفيها، بأننا لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، لقد نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشه شعبنا منذ قرابة 8 عقود“.

وتابع: ”لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها، ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل“.

خطوات مرتقبة

وحول الخطوات المرتقبة، والتي يقول المركز إنها تواجه انتقادات داخل حركة ”فتح“ كونها لن تحمل أي جديد، أشار التقرير إلى أن ثمة تقديرات بأن عباس لن ينتظر حتى نفاد موعد الإنذار، أي في أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيبدأ خطوات منها إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل.

وتشمل الخطوات أيضا إلغاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل، وإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، والتحرر من التزام السلطة الفلسطينية بالقرارات الدولية.

وذكر بأن منظمة التحرير اتخذت في الماضي قرارات أحادية الجانب تجاه إسرائيل، لكن هذه القرارات لم تنفذ؛ خشية تسببها في ثمن باهظ يتحمله الفلسطينيون.

وتسيطر إسرائيل على المعابر الحدودية، وعلى منظومة الاستيراد والتصدير بالضفة الغربية، وتبيع الوقود والكهرباء للفلسطينيين، وتُحصل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، كما أن جميع تحركات مسؤولي السلطة الفلسطينية الخارجية مرهونة بتصريح (VIP) الذي تصدره إسرائيل.

وزعم التقرير أن عباس سوف يباشر بمحاولات من هذا النوع، نظرا لتدني شعبيته في الشارع الفلسطيني، وصعود شعبية ”حماس“ بالضفة الغربية، ونظرا لفشله السياسي وإحباطه من الإدارة الأمريكية.

غانتس في الصورة

ولم يستبعد تقرير المركز الإسرائيلي، أن يكون الاجتماع الأخير بين عباس وبين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير في مدينة ”روش هاعين“ بوسط إسرائيل، جاء بناء على طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحاول حاليا تهدئة عباس؛ لمنعه من اتخاذ قرارات متسرعة وخطيرة.

وأعرب عباس خلال الاجتماع مع غانتس، عن إحباطه من حالة الجمود في المسيرة السياسية، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أمامه أنه لا يمتلك صلاحيات لمناقشة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين“، بحسب التقرير.

يشار إلى أن زيارة عباس إلى منزل غانتس، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومن قبلها بنحو 4 أشهر، وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى رام الله، تركتا تساؤلات كثيرة في الشارع الإسرائيلي، كما تسببتا في انتقادات حادة من قبل اليمين ضد حكومة نفتالي بينيت.

اعتراف عالمي

وربط بعض الخبراء والمحللين الإسرائيليين بين الزيارتين، فضلا عن زيارة غانتس إلى الأردن، واجتماعه مع الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، بخطوات محتملة على صعيد الملف الفلسطيني.

وعلى سبيل المثال، وجد المؤرخ والمحاضر الإسرائيلي بجامعة بار إيلان، مردخاي كيدار، وفق ما أورده حساب موقع ”Bahazit News“ الإخباري على تويتر، وكذلك حساب ”قناة 14″، تفسيرا لاجتماع غانتس مع ملك الأردن، عقب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.

وذكر أن ”هذا الاجتماع جاء لأن رئيس حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، من وجهة نظر مردخاي كيدار، وبتأييد من قبل بيني غانتس، يمهدان الأرض لإعلان دولة فلسطينية بالضفة الغربية“.

وأضاف كيدار في حديث لـ ”قناة 14″، أن ”ما يحدث حاليا هو التجهيز لإعلان دولة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير، مثلما تريد القائمة العربية الموحدة، وأن الحزب الذي يرأسه منصور عباس سيسقط حكومة نفتالي بينيت لو لم تحدث الخطوة“.

وخلال حديثه، ظهرت في الخلفية مشاهد الاجتماع الأخير بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبين النائب العربي بالكنيست منصور عباس، والذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومشاهد أخرى لاجتماع العاهل الأردني مع غانتس في الأيام الأخيرة.

وأورد حساب إسرائيلي يستخدم اسما مستعارا، ”تعتيم الشاشات“، أن الاجتماعات بين غانتس وعباس تم تنسيقها مع وزير الخارجية يائير لابيد والإدارة الأمريكية، وأن الهدف هو أن الفترة القادمة ستشهد فرض حل على إسرائيل، وسيحدث اعتراف عالمي بدولة فلسطينية.

وذكر حساب إسرائيلي آخر يحمل اسم ”الحقيقة اليهودية“، أن ”غانتس يسير بكل قوته صوب إقامة دولة فلسطينية، فقد التقى محمود عباس وملك الأردن، والهدف واضح“، وأضاف: ”نحن نقول لا لدولة فلسطينية، ولا لاتفاق (أوسلو) جديد، نعم للترحيل القسري“، على حد قوله.