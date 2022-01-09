لابيد: اتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين والمغرب حققت الازدهار للمنطقة

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن اتفاقات السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، ”حققت الاستقرار والازدهار“ للمنطقة، مشيرا إلى أن دولته ”تأمل في تطبيع العلاقات“ مع دول أخرى.

وقال لابيد في مقابلة مع مجلة ”جون أفريك“، نشرت اليوم الأحد: ”لقد عززت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي أقيمت خلال اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين والمغرب، شراكاتنا، وأدت إلى مزيد من الازدهار والاستقرار للجميع“.

وبشأن علاقة إسرائيل مع أفريقيا، أضاف الوزير الإسرائيلي أن ”إسرائيل لديها بالفعل علاقات قوية وديناميكية مع العديد من الدول الأفريقية، ولأننا نبني هذه العلاقات على أسس متينة فإننا نأمل بشدة أن تستمر جولة السلام هذه، بالتقدم الذي تحققه في النمو وبالتوازي مع اتفاقيات السلام الموقعة مع دول أخرى في القارة، نحن جاهزون للمزيد“.

واعتبر أن ”توقيع اتفاق مع المغرب وتصدير اللقاحات إلى القارة الأفريقية والتطلع إلى صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، يعزز حضور إسرائيل في القارة الأفريقية ويدفعها إلى إقامة مزيد من العلاقات مع دول أفريقية أخرى“.

وأشار إلى أن إسرائيل ”تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة في أفريقيا.. وفي السنوات الأخيرة شهدنا تقاربًا كبيرًا مع السودان وتشاد وأعدنا علاقاتنا الدبلوماسية معها وحتى المغرب في إطار اتفاقيات التطبيع“.

وتابع أن ”إجراءات المساعدة والتنمية الهامة التي تقوم بها إسرائيل في المجالات التي تتمتع فيها الدولة بخبرة حقيقية –مثل الزراعة والصحة العامة والتعليم والابتكار- تعكس رغبتنا في التعاون الوثيق مع دول القارة“.

واستطرد بالقول: ”بالإضافة إلى ذلك يمكن للمهارات التكنولوجية لإسرائيل، أن تعزز بشكل كبير عملية التنمية في القارة، بما يتوافق مع أجندة 2063 التي اقترحها الاتحاد الأفريقي ولا سيما في قطاعي الابتكار وريادة الأعمال“.

وأضاف: ”بالنظر إلى جودة علاقاتنا مع البلدان والسكان في القارة يبدو من الطبيعي أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على علاقتنا بأهم منظمة لعموم أفريقيا من خلال إسناد وضع المراقب في الاتحاد الأفريقي، وكما أخبرت رئيس الدولة الكونغولية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي خلال زيارته إلى القدس، فإن افتقار إسرائيل إلى التمثيل هو انحراف تاريخي في العلاقات مع القارة“ وفق تعبيره.

وأكد لابيد أن ”الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تشاركنا رؤيتنا، وسيعلنون عنها عندما يتعلق الأمر بالمناقشة في اجتماع شباط/ فبراير المقبل“.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى ”خطة وزارته لتعزيز حضورها الدبلوماسي في أفريقيا“، قائلا إنه ”بعد اعتماد الموازنة لعامي 2021 و 2022 -بزيادة قدرها 18% لوزارة الخارجية- طلبت زيادة تمثيلنا الدبلوماسي في القارة، وهذا يعني أن عدد دبلوماسيينا المتمركزين في سفاراتنا الحالية سيزداد، قبل التفكير في فتح المزيد“.

وتابع أن ”تعزيز وجودنا على الأرض سيكون له تأثير دائم على قوة علاقاتنا“.

وأكد أن إسرائيل ”تسعى أيضًا إلى تطوير تجارتها ومشاركة ممارساتها وخبراتها في مكافحة جائحة كورونا“، مشيرا إلى أن تل أبيب ”قدمت مؤخرا مليون لقاح من نوع أسترازينيكا إلى البلدان الأفريقية، من خلال مبادرة كوفاكس وهذه الخطوة هي أحد جوانب مساهمة إسرائيل في الجهود العالمية للقضاء على الوباء من خلال تسهيل الوصول إلى اللقاحات للجميع“.