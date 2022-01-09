حماس تعلن اعتقال متورط باغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الأحد، القبض على متورط بقتل المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا قبل أعوام.

وذكرت الوكالة في بيان ”في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ الـ21 من أبريل 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش، ويجري استكمال التحقيقات في القضية“.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، كشفت في ساعة متأخرة مساء السبت، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اعتقلت عميلا لجهاز الموساد الإسرائيلي تسبب باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا قبل ثلاثة أعوام، إذ ارتبط اسمه بتطوير قدرات عسكرية للجناح العسكري التابع لحركة حماس.

وقال موقع ”فلسطين اليوم“ نقلًا عن مصادر أمنية في قطاع غزة، إن ”قاتل الشهيد المهندس فادي البطش أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية في ‎غزة في عملية أمنية محكمة“.

وأضاف ”قاتل الشهيد فادي البطش دخل قطاع غزة وكان بحاجة للمال، فقام بالاتصال بالضابط الإسرائيلي الذي ربطه وكلفه بقتل فادي البطش مباشرة، وتفاجأ العميل بأن أجهزة تنصت الاستخبارات التابعة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية تتبعت المكالمة، ‏حيث تم اعتقاله فورا“.

وتابعت المصادر الفلسطينية ”اعترف العميل أنه نفذ المهمة في ماليزيا مع شخص ثانٍ بتكليف من الموساد وهو من أطلق الرصاص لقتل الشهيد فادي البطش“.

وتعرض فادي البطش، وهو مهندس إلكترونيات لعملية اغتيال في ماليزيا بعد إطلاق نار استهدفه في الـ18 من شهر أبريل/ نيسان عام 2018، واتهمت فصائل فلسطينية ،حينذاك، جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية ،آنذاك، إلى أن البطش مسؤول عن تطوير قدرات كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، التي استخدمتها الحركة خلال مواجهاتها العسكرية المتلاحقة مع إسرائيل.

واتهمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم فادي البطش، فيما أقامت له حركة حماس ،التي تسيطر على قطاع غزة، جنازة عسكرية له بعد وصول جثمانه إلى القطاع بعد اغتياله.