اغتيال قيادي بارز في التيار الصدري جنوب العراق

اغتال مجهولون، في ساعة متأخرة من ليل السبت، القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي في محافظة ميسان، جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”جثة القيادي البارز في التيار الصدري مسلم عيدان الكعبي وجِدت مرمية في أحد شوارع محافظة ميسان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد“.

وبينت المصادر أن ”الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وسط انتشار أمني في بعض المناطق خشية تصعيد التيار الصدري في المحافظة بعد اغتيال أحد قياداته“.

وكشفت المصادر أن ”الكعبي، متهم في قضية قتل أحد قيادات حركة عصائب أهل الحق، وهناك خشية من تطور الأمر إلى صراع مسلح بين التيار والعصائب في محافظة ميسان على خلفية الاغتيال الأخير“.