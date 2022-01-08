لبنان.. محتجون يتسببون في انقطاع عام للكهرباء

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، يوم السبت، توقف منشآتها عن الخدمة بعد قيام محتجين باقتحام محطة تحويل رئيسة والعبث بمعداتها، بحسب ”فرانس برس“.

ويعاني البلد الصغير انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تستمر أحيانًا 20 ساعة في اليوم، بسبب أزمة مالية تحول دون استيراد سلع رئيسة، من بينها الفيول الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إن متظاهرين غاضبين من انقطاع الكهرباء اقتحموا محطة التحويل الرئيسة في عرمون، شمال بيروت، يوم السبت.

وأضافت أن المتظاهرين ”قاموا بقطع محول الربط 150-220 كيلوفولت، وفتح قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون“.

وتسبب ذلك ”بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوافرة عنها وصولًا للانقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية عند الساعة 17,27 (15,27 ت غ)“.

وسيفاقم العطل الضغط على المولدات الخاصة التي تواجه عبء توفير الكهرباء في غياب شبه كامل للشبكة الحكومية.

ورفع أصحاب المولدات الخاصة أسعارهم، وقاموا بترشيد الإمدادات خلال الأشهر الماضية. وارتفعت الأسعار بعد قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود.

ويبلغ معدل فاتورة مولد خاص لأسرة لبنانية ما يزيد على الحد الأدنى الشهري للأجور والبالغ 675 ألف ليرة لبنانية، ما يوازي حاليًا 22 دولارًا، في وقت تراجعت فيه العملة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في السوق السوداء.

ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذي كبّد الحكومة ديونًا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين 1975 و1990.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان، والأردن، ومصر، وسوريا، على ”خريطة طريق“ لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وكان مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصري قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس المصري السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم سيتم العمل فورًا على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان.

وشدد خلال اجتماع عقد حينها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي كان يزور القاهرة، على أن ”مصر كانت وستظل دومًا داعمًا للبنان الشقيق، وهو الأمر الذي ترجم بشكل واضح مؤخرًا خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم لانفجار مرفأ بيروت“.