الأردن ينفي انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان

نفى الأردن، السبت، أنباء تحدثت عن انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسييه في كازاخستان، التي تشهد أحداث عنف، وضعفا في خدمات الاتصالات.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها تنفي ”الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية، بخصوص انقطاع الاتصال مع أحد دبلوماسيي سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في جمهورية كازاخستان“.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، إن الأردن شكّل خلية أزمة في وزارة الخارجية؛ من أجل متابعة أوضاع الأردنيين في كازاخستان، بالتزامن مع الأحداث هناك.

وأضاف أبو الفول أن خلية الأزمة ”تمكّنت من إجراء العديد من الاتصالات مع رئيس البعثة وموظفي السفارة، بالإضافة إلى أفراد الجالية الأردنية المتواجدين في عدة مناطق كازاخية، وذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة“.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع انقطاع ”الاتصالات الهاتفية الدولية، نظرا للظروف الحالية التي تمر بها كازاخستان“.

وعبّر الناطق باسم الخارجية الأردنية عن ”استغرابه من نشر معلومات مضللة، وأهاب بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصداقية المعلومات والأخبار قبل أن يُصار إلى نشرها“.

وأشار إلى أن ”الوزارة تعمل بشكلٍ مؤسسي ومنظم ومن خلال التنسيق المستمر ما بين مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في العاصمة الكازاخية نور سلطان؛ وذلك لمتابعة أوضاع وأحوال المواطنين الأردنيين المتواجدين في جمهورية كازاخستان والاطمئنان عليهم“.

جاء ذلك بعد نبأ أورده موقع ”عمون“ الأردني المحلي، تحدث فيه عن انقطاع الاتصال مع الدبلوماسي عدي مازن الحديد، الذي يعمل بالسفارة الأردنية في كازاخستان.

وقال ”عمون“ إن ذوي الدبلوماسي الحديد أبلغوا عن انقطاع التواصل مع ابنهم، إضافة إلى عدم قدرة الخارجية الأردنية على التواصل معه.

والحديد هو القائم بالأعمال القنصلية بالسفارة الأردنية في كازاخستان، ويقيم هناك برفقة أسرته.

وتكررت الشكاوى، أخيرا، من انقطاع التواصل بين أردنيين وذويهم المقيمين في كازاخستان، التي تشهد اضطرابات.

ويعيش في مدن كازاخستان ما بين 600- 800 أردني، جلّهم من الطلبة، على ما أفادت به وزارة الخارجية الأردنية في تصريح سابق.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من مدن وبلدات كازاخستان، مطلع العام الحالي، على خلفية قرار للسلطات برفع سقف أسعار غاز البترول المسال، وهو وقود سيارات شعبي.