الناشط رامي شعث يغادر إلى فرنسا بعد التنازل عن جنسيته المصرية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت عائلة الناشط المصري فلسطيني الأصل رامي شعث، نجل السياسي نبيل شعث، إن السلطات المصرية أفرجت عن رامي مقابل التنازل عن جنسيته المصرية.

وأوضحت العائلة في بيان لها أن رامي شعث وصل إلى فرنسا بعد الإفراج عنه من السجون المصرية التي قضى فيها نحو عامين ونصف العام.

وجاء في بيان العائلة: ”نحن عائلة المناضل الوطني والمدافع عن الحقوق المصري – الفلسطيني رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا وفرحنا: رامي حر“.

وقالت العائله في بيانها: ”مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية (…) نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للإفراج عنه“.

وأضاف البيان: ”لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا“.

وبحسب البيان: ”التقى رامي مساء 6 يناير/كانون الثاني الجاري، وبعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي بعد إطلاق سراحه، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان“.

ويعد رامي شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية، ومنسّق ”حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات“ (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد ولد في مصر لأم مصرية.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية رامي شعث البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من تموز/يوليو 2019، في القاهرة بتهمة إثارة ”اضطرابات ضدّ الدولة“، وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.

وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ“الكيانات والأفراد الإرهابيين“، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، أنها قررت الإفراج عن شعث أي قبل ثلاثة أيام من إطلاق سراحه فعليا.

وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة ”حالات فردية“ بينها الناشط رامي شعث.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن فرنسا تبلغت من السلطات المصرية بقرار ”الإفراج الوشيك“ عن الناشط السياسي رامي شعث المسجون منذ أكثر من سنتين في مصر.