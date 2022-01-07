بعد اعتقال نجل الأسير زكريا الزبيدي.. مسلحون يطلقون النار على مقار أمنية فلسطينية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، نجل الأسير في السجون الإسرائيلية زكريا الزبيدي، وفق ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر الإنترنت، إقدام مجموعة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء بالضرب المبرح على نجل الأسير زكريا الزبيدي، قبل أن تقوم باعتقاله في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

مصادر محلية: "فيديو جديد يوثق لحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمحمد ابن الأسير زكريا الزبيدي والاعتداء عليه".#فلسطين pic.twitter.com/IKu5WUuJTA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2022

وفي أعقاب اعتقال محمد نجل الأسير القائد في فتح زكريا الزبيدي، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مسلحين يطلقون النار صوب مقرات حكومية في جنين، احتجاجاً على اعتقال الأجهزة الأمنية لنجل الأسير زكريا الزبيدي وضربه.

شاهد: أحد المسلحين يطلق النار بشكل مباشر تجاه المقاطعة في جنين. pic.twitter.com/KyOX3fOAoa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2022

وألقى المسلحون أيضاً عبوات محلية الصنع تجاه مقر المقاطعة بعد عملية الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية.

بدوره قال تلفزيون ”وطن“ المحلي، إن: ”عناصر من الأجهزة الأمنية اعتقلوا نجل الزبيدي، محمد 18 عاماً، بعد أن انهالوا عليه بالضرب الشديد“.

ووفق التلفزيون المحلي، فإن ”عناصر الأجهزة الأمنية اعتدوا بطريقة وحشية وقاسية على نجل الزبيدي، رغم إخباره لهم بهويته.“ وفق قولها.

#شاهد مصادر محلية:أجهزة أمن السلطة تعتدي بالضرب على محمد ابن الأسير زكريا الزبيدي وتعتقله في جنين. pic.twitter.com/bixbTPbKIv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 7, 2022

وقالت مؤسسة ”محامون من أجل العدالة“ الحقوقية إنها ”تدين اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوات على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء الجمعة في الشارع العام“ على حد قولها.

وأضافت أن ”هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون، وتدعو المجموعة إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائما في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر“ على حد تعبير البيان الذي أصدرته مؤسسة ”محامون من أجل العدالة“.

كما دعت المؤسسة الحقوقية، إلى ”ضرورة إحالة العناصر المتورطين في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني“.

ومحمد هو النجل الأكبر للأسير زكريا الزبيدي الذي عاد اسمه للظهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك في أعقاب هروبه من سجن ”جلبوع“ الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وتتهم اسرائيل، الزبيدي، بالمسؤولية عن عدة عمليات نفذها ضد مستوطنين إسرائيليين، كما أنه نجا 4 مرات من محاولات اغتيال على يد الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتم اعتقاله.