البرلمان الأردني يوافق بأغلبية 104 أصوات على تعديلات الدستور‎

أقر مجلس النواب الأردني، في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، تعديلات على دستور البلاد بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا، مقابل 8 أصوات معترضة، بعد مناظرة محتدمة على التعديلات.

وكان من أبرز التعديلات التي أجريت على الدستور ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنشأ وفق التعديلات الدستورية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.

عاجل/ النواب يقر مشروع التعديلات الدستورية بمجمله بأغلبية 104 أصوات(بترا)#بترا #الاردن #عاجل — Jordan News Agency (@Petranews) January 6, 2022

ووافق المجلس على حظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة، والنص على تقاضي أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، مخصصات العضوية، في تعديل المادة 76 من الدستور.

وعدّل النواب المادة 52 من الدستور، لتكريس حكم عدم الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومنصب الوزارة، من خلال إعادة صياغة المادة التي تتناول حق رئيس الوزراء والوزراء بالكلام في مجلس الأمة، وشطب الحالة التي يكون فيها رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء في أحد مجلسي الأعيان والنواب.

وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ الأحد الماضي مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني البالغ عددها 30 مادة، وإقرارها عبر 9 جلسات متواصلة.

وعقب إقرار المشروع، قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن ”النقاشات التي أجراها مجلس النواب مع مختلف الفاعليات، أثمرت عن تعديلات دستورية، كانت نتاجا لرؤية ملكية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي كانت تعبيراً عن تطلع جلالته لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية في المملكة والتي دخلت مئويتها الثانية قبل أيام“.

وأضاف: ”مجلس النواب أنهى اليوم الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي وسيشرع قريبا في استكمال مناقشة وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة في تاريخ الأردن الحديث“.

ودعا الدغمي الشعب الأردني إلى ”الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي، والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني“.

وأعرب الدغمي عن شكره للنواب ”على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال الفترة الماضية في مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، وكذلك جهود رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، وكل صاحب رأي واقتراح“.

من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس: ”نمضي قدما في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار“.