العراق.. لقاء الكاظمي بالصدر يثير التكهنات بشأن "الولاية الثانية"

أثار اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التكهنات، بشأن اتفاق الطرفين على ولاية ثانية للأخير.

والتقى الكاظمي بالصدر، اليوم الخميس، في محل إقامته بمنطقة الحنّانة بمحافظة النجف.

ومُنع الصحفيون من تغطية لقاء الطرفين، الذي دام أكثر من ساعة، حيث حضره مدير مكتب الكاظمي، القاضي رائد جوحي، ومستشاره السياسي مشرق عباس.

ويأتي هذا التطور، في ظل الحراك السياسي الدائر، لتشكيل الحكومة العراقية، إذ يسعى الصدر، لتنصيب أحد أتباعه في المنصب، أو شخصية تحظى بقول الأطراف الأخرى.

ولدى الكاظمي تقارب واضح مع التيار الصدري، توجه بهذا اللقاء، وهو ما طرح تساؤلات عن ضوء أخضر لتكليف الكاظمي مرة أخرى بتشكيل الحكومة.

وتسلم الكاظمي، منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في أيار/ مايو من عام 2020، دون دعم من كتلة سياسية معيّنة، حيث قدم من أرفع أجهزة الأمن العراقية، إذ كان يدير جهاز المخابرات، وهو بعيد عن الأضواء.

لكن الخلافات الحاصلة في الوقت الحالي، بين قوى ”الإطار التنسيقي“ (تحالف سياسي يجمع الفصائل المسلحة)، والتيار الصدري، قد تصب في صالح الكاظمي، الطامح نحو ولاية ثانية.

وفي هذا الإطار يرى المحلل السياسي علي البيدر، أن ”الصدر لا يرغب بتنصيب رئيس حكومة من داخل تياره، كونه لا يرغب بتحمل أي إخفاق محتمل، وهو ما سيؤثر على وضع التيار، لذلك من المرجح أن يدفع بشخصية من خارج التيار، وفق شروطه“.

وأضاف البيدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الكاظمي شخصية مناسبة، وهو لا يعارض رؤية الصدر“، مشيراً إلى أن ”الكاظمي يطمح بالفعل لولاية ثانية، لذلك فإن قربه من التيار الصدري، يأتي لإيمانه، بأن الصدر قادر على التجديد له، وطرحه مرة أخرى“.

وحفز وصول الكاظمي إلى أعلى منصب في الدولة، لإعادة تموضعه سياسيا، والتوغل داخل العملية السياسية، مدفوعا بجملة عوامل ساهمت في تعزيز مكانته، خلال الأشهر الماضية، وأظهرت قدرته على إدارة زمام الأمور في بلد يعاني اضطرابات سياسية عاتية.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في حزيران/يونيو 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018).

وأكد الكاظمي بعد تسلمه رئاسة الحكومة، أنه ”لم يأت ليكون صاحب مشروع سياسي، ولا يريد أن يكون صاحب مشروع سياسي“.

وأفرزت الانتخابات التي أجراها العراق، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فوز التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بحصوله على 73 مقعداً وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

وفاز التكتل الموالي لإيران بما يصل إجمالا إلى 17 مقعدا نزولا من 48 في 2018.

ولا تعارض أغلب الكتل السياسية سواء الشيعية أو السنية، تولي الكاظمي رئاسة الحكومة المقبلة، بسبب علاقاته الوطيدة معها، لكن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، تضع ”فيتو“ على الكاظمي، واتهمته أكثر من مرة بأنه ينفذ رؤية الولايات المتحدة في العراق، ضمن الصراع الدائر بين طهران وواشنطن.