الثاني خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن إسرائيلي بالضفة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بعد إقدام مستوطن إسرائيلي، على دهسه بالقرب من مدينة رام الله، في أثناء توجهه إلى عمله، ليكون الشهيد الثاني منذ صباح الخميس في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، إن ”الشاب مصطفى ياسين فلنة، ويبلغ من العمر 25 عاما، من قرية صفا غرب مدينة رام الله، استشهد، بعد دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه إلى العمل داخل المدن الإسرائيلية“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أقرباء الشهيد، بأن مستوطنا دهسه، وهو يحاول عبور الشارع متوجها الى عمله في داخل المدن الإسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وأوضحت أن ”الشهيد من مدينة رام الله، متزوج وأب لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام“.

وهذا هو الشهيد الثاني منذ صباح اليوم، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي رصاصة على شاب آخر، في مدينة نابلس، ما أدى لاستشهاده.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، منطقة بلاطة البلد شرق مدينة نابلس.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار خلال اقتحام البلدة الفلسطينية؛ ما أدى إلى إصابة الشاب باكير محمد موسى حشاش، البالغ من العمر 21 عاما، بجروح حرجة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، ثم أعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وتكررت حوادث إطلاق النار، واعتداءات المستوطنين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في مدن وقرى الضفة الغربية.

ويوم الأربعاء أصيب مسن فلسطيني بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات من الجيش الإسرائيلي حاولت اقتحام قرية مسافر يطا جنوب الخليل.

وسبق عملية الدهس التي وقعت صباح الخميس، عملية مماثلة استشهدت على إثرها، مواطنة مسنة شمال مدينة رام الله، بعد دهسها من قبل مستوطن، إذ وقعت الحادثة قبل نحو أسبوعين.

ودعت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي لها مسبقا، الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما التزمت به، والعمل الفوري بالضغط على إسرائيل لوقف ما سمّته ”جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني“.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.