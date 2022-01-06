استشهاد فلسطيني خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن باكير حشاش (21 عاما) أصيب برصاصة في رأسه في أثناء دخول الجيش الإسرائيلي إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حشاش استشهد خلال اشتباك مسلح مع قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح، بأن حشاش أصيب برصاصة (حية) في رأسه وخرجت من رقبته وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله لمستشفى رفيديا.

وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي بعد اعتقال الشاب محمد سلامة من منطقة بلاطة (البلد) المجاورة للمخيم.

وعقب استشهاد حشاش خرجت مسيرة غاضبة في شوارع مخيم بلاطة، طالبت الفصائل الفلسطينية بالرد على الجريمة.

وردا على سؤال لوكالة ”فرانس برس“، لم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق على الفور.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من ”الإرهاب الإسرائيلي“ المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وقالت في بيان صادر عنها يوم الأربعاء، إن ”قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يُطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين“

وأضاف البيان ”للسخرية يتحدث قادة الإرهاب الإسرائيلي عما يسمونه بالإرهاب وكأنهم بعيدون عنه أو يعملون ضده ويحاولون إلصاقه بالفلسطيني لإخفاء إرهابهم وممارساتهم العدوانية ضد شعبنا، هذا بالإضافة إلى التصريحات العلنية التي يطلقونها والتي تسيل منها تعابير الإرهاب: الفاشية، والحقد، والكراهية، والعنصرية، ودعوات قتل الفلسطيني لمجرد أنه فلسطيني“.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال تظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي أو في أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الأمن الإسرائيلية.

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.