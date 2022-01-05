"سانا": هجوم إسرائيلي بقذائف الدبابات على ريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بأن ”عدوانا إسرائيليا“ جديدا استهدف محيط قرية ”الحربة“ في ريف القنيطرة الشمالي الغربي.

وأضافت الوكالة أن ”أصوات انفجارات سُمعت في المنطقة، إثر اعتداء إسرائيلي بقذائف الدبابات على حراج قرية الحربة في ريف القنيطرة“.

وأشارت إلى وجود ”تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي المروحي والاستطلاعي في المنطقة“.

وعادة ما تشن إسرائيل غارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن تل أبيب نادرا ما تؤكد تنفيذ ضربات في سوريا.

وفي منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قتل جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

ونقلت وكالة ”سانا“ حينها عن مصدر عسكري لم تسمه، أن ”العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية“.

وأكد المصدر أن ”وسائط الدفاع الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“، مضيفا أن الهجوم أدى إلى مقتل جندي، ”ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.