التحالف الدولي: هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد في العراق

تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي جديد، وفق ما ذكر مصدر أمني محلي وآخر في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وذلك في ثالث هجوم مماثل منذ يوم الاثنين في العراق.

وقال مسؤول في التحالف الدولي إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة التي تستضيف قوات للتحالف الدولي في العراق، دون سقوط ضحايا، بحسب ”رويترز“.

وأضاف المسؤول: ”لاحظنا إطلاق خمس مقذوفات صاروخية سقطت بعيداً عن المنشأة“، مضيفاً أن الأقرب ”سقط على بعد نحو كيلومترين“ من القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، بدون أن يسفر الهجوم عن ”ضحايا أو أضرار“.

وشهدت الساعات الماضية سلسلة هجمات استهدفت قواعد عسكرية تستضيف مستشارين من التحالف في سوريا والعراق.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قال، اليوم الأربعاء، إن قاعدة عسكرية تستضيف بعض مستشاريه في شمال شرق سوريا تم استهدافها بثماني قذائف صاروخية، متهماً مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف ذلك.

وجاء الهجوم غداة تأكيد التحالف إحباطه هجوماً على القاعدة ذاتها، وبعد ساعات من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف مجموعات موالية لإيران، فجر الأربعاء، أكبر قواعد التحالف في شرق سوريا.

وأمس الثلاثاء، كشف مسؤول في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن التحالف نفذ ضربة في سوريا لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل ”تهديدا وشيكا“.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن ”التحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء، شرق سوريا“، بحسب ”رويترز“.

ولم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذ الضربة.

وأمس الثلاثاء أيضا، أُحبِط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، بحسب مسؤول في التحالف أكد إسقاط الطائرتين.

وقال المسؤول إن ”القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين“.

وأضاف المسؤول لوكالة ”فرانس برس“ أن ”محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا“.

ووقع هجوم مماثل، الإثنين الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.