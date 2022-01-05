فتح تدعو حماس للمشاركة بتشكيل حكومة وحدة وفق التزامات منظمة التحرير

دعا المجلس الثوري لحركة فتح، حركة حماس للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وفق التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وقال المجلس، في بيان صحفي، في ختام أعمال الدورة التاسعة لاجتماعاته التي عقدت في مدينة رام الله، إن ”فتح تجدد دعوتها لحماس من أجل التقاط الدعوة الصادقة لاسترداد الوحدة السياسية، والجغرافية للوطن“.

وشدد البيان، على أن ذلك يجب أن يكون مبنيًا على ”شراكة سياسية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة التزاماتنا بالشرعية الدولية“.

وأكد المجلس الثوري، على ”التزام فتح بإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت، والاستمرار في التحرك مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتذليل العقبات الإسرائيلية أمام منعها، وتحديدًا في مدينة القدس المحتلة“.

وقرر المجلس، اعتبار خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي ”خريطة طريق وطنية حركية وسياسية نلتزم بها“.

وأكد على ”استمرار التحرك الدولي المستند على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تعزيز العلاقة الفلسطينية مع العالم على قاعدة إنهاء الاحتلال وليس استمرار إدارته“.

ودعا المجلس الثوري في بيانه، الأطر الفلسطينية لـ“فتح حوار إستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، واستمرار التنسيق مع روسيا الاتحادية، والصين الشعبية، وإيلاء اهتمام أكبر بالتواصل مع دول آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية“.

وقبل عدة أيام، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده لتشكيل حكومة وطنية، قائلًا: ”مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية فور موافقة حماس على قرارات الشرعية الدولية“.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أكد عباس، على ”أهمية المرحلة الثانية من الانتخابات، إضافة إلى توافر الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاحها باعتبار المواطن هو صاحب الحق في اختيار من يمثله“.

والأحد الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، أن حركة حماس وضعت سلسلة من الشروط من أجل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها ”تلقت رسالة من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمع عقدها بمرحلتها الثانية، في السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس المقبل“.

وأوضحت أن ”هذه المطالب بحاجة إلى موافقة من المستوى السياسي الفلسطيني، خاصة أن حماس اشترطت ضمانات خطية لإجراء الانتخابات كما هي مقررة“.