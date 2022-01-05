السلطة الفلسطينية تعلن عن تدهور خطير على صحة الأسير ناصر أبوحميد

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تدهور ”خطير جدًا“ طرأ على صحة الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، حيث دخل في غيبوبة، منذ يوم الثلاثاء.

وذكر ”نادي الأسير“، الهيئة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن الوضع الصحي للأسير أبو حميد تفاقم بشكل كبير، وهو في غيبوبة منذ يوم الثلاثاء.

وقال نادي الأسير إن ”الأسير أبو حميد دخل غيبوبة، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين“.

وأشار إلى أن ”حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد أن أبلغت إدارة السجن الأسرى بشكل واضح بمعلومات خطيرة عن الوضع الصحي للأسير أبو حميد“.

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة للسلطة الفلسطينية إن ”الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، تفاقم ووضعه الصحي في تراجع حادٍ، حيث ازداد سوءًا بعد البدء بجلسات العلاج الكيماوي له من قِبل إدارة السجون الإسرائيلية“.

وأضافت الهيئة، في بيان لها: ”بعد يومين من تناول الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي، تدهور وضع الأسير أبو حميد بشكل كبير، حيث ارتفعت حرارته لتصل إلى 40 درجة“.

وتابعت تقول: ”وصلت مناعة الأسير لدرجة الصفر، وهو متواجد منذ، يوم الخميس الماضي، في مستشفى برازلاي الإسرائيلي، في وضع مقلق للغاية“.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق، أن الأسير يعاني من صعوبة بالمشي وآلام بالجسم، كما أنه يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرئة، خضع لها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ولفتت إلى أن الأسير أبوحميد، عانى من أوجاع وآلام مكان العملية التي أجريت له، ومن صعوبة وضيق بالتنفس، كما تم وضع أنبوب صناعي لمساعدته على التنفس.

ووجهت هيئة الأسرى، مناشدات لكافة الجهات الرسمية والشعبية المحلية والدولية بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، وإعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.

والأسير أبو حميد، من مدينة رام الله، وحكمت عليه إسرائيل بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 5 أشقاء حكمت على 4 منهم بالسجن المؤبد أيضًا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى داخل السجون الإسرائيلية، حوالي 600 أسير، من بين 4600 أسير يتواجدون داخل السجون، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الأسرى والمحررين، في نهاية ديسمبر/ كانون أول، من العام 2021.

أما عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، فوصل، بحسب إحصاءات الهيئة، إلى 227 شهيدًا، بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى.