تقرير أمريكي: توقعات بزيادة هجمات داعش في سوريا عام 2022

قالت إذاعة ”صوت أمريكا“ نقلا عن خبراء، إن المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش يخططون لمزيد من الهجمات المميتة في سوريا العام الجاري.

وأشار الموقع في تقرير الثلاثاء، إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد زيادة نشاط داعش في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضربتان أعلن التنظيم مسؤوليتهما ضد خصومه في المناطق الشرقية والوسطى في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن خمسة جنود سوريين قُتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في يوم الأحد، عندما هاجم التنظيم حافلتهم العسكرية على طريق سريع بالمنطقة الصحراوية السورية.

وأشارت إلى أن داعش استخدم مدفعية صاروخية في الضربة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور.

وأكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية الهجوم لوسائل إعلام محلية، لكنه قال، لم تقع إصابات من جانبهم.

وقال كولين كلارك، باحث أول في مركز ”سوفان“ ومقره نيويورك: ”يبدو أن ما يحدث هو تعزيز عمليات بطيء للجماعة المسلحة في الأشهر المقبلة، والحقيقة أن داعش جماعة انتهازية للغاية وتتطلع لاستغلال زلات وأخطاء الحكومات الأخرى بالمنطقة“.

ورغم خسارة معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في السابق تقريبًا، يواصل داعش شن هجمات كبيرة في سوريا والعراق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 600 شخص في عشرات هجمات داعش العام الماضي في سوريا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إن تنظيم داعش سيظل على الأرجح تحديًا أمنيًا كبيرًا للقوات السورية المعارضة في العام الجديد.

واضاف: ”شهدنا العام الماضي ارتفاعا مطردا في الهجمات التي يتبناها داعش سواء في مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية، لذلك من الطبيعي أن نتوقع المزيد من مثل هذه الهجمات المعقدة في العام الجديد“.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في تقريرها السنوي، الإثنين، إنها نفذت 115 عملية أمنية ضد خلايا داعش شمال شرق سوريا عام 2021.

ووفقًا للتحالف العسكري الذي يقوده الأكراد، أسفرت عمليات العام الماضي عن تفكيك أكثر من 90 خلية إرهابية واعتقال حوالي 800 من المشتبه بانتمائهم إلى داعش.