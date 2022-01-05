السجن المؤبد مرتين لأسير فلسطيني قتل مستوطنا إسرائيليا

أصدرت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، حكما بالمؤبد مرتين على أسير فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، بتهمة تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في أيار/ مايو الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن محكمة ”عوفر“ العسكرية، أصدرت حكما بحق الأسير منتصر شلبي (44 عاما) من مدينة رام الله بالضفة الغربية، بالسجن المؤبد مرتين، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وبحسب الهيئة الفلسطينية، فإن الحكم القضائي يشمل دفع الأسير شلبي تعويضا ماليا بقيمة 2.5 مليون شيكل (حوالي 800 ألف دولار أمريكي).

وقال محامي الهيئة، أكرم سمارة، إن ”جلسة المحكمة عُقدت صباح اليوم، وصدر الحكم بحق الأسير شلبي بعد إدانته بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس خلال شهر أيار/ مايو من العام الماضي“.

يذكر أن الأسير منتصر شلبي، لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية، وعاش عدة سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال عدد من أبنائه يعيشون فيها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي شلبي، بعد عدة أيام من مطاردته، فيما أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم منزله في بلدة ترمسعيا بمدينة رام الله بعد شهرين من اعتقاله.

وأصيب شلبي بجروح طفيفة خلال تنفيذه لعملية إطلاق نار بالقرب من حاجز زعترة الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس، حيث وصل للمكان بسيارته وأطلق عشر رصاصات تجاه مجموعة من المستوطنين الأمر الذي أدى لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وفي حينه، قال الجيش الإسرائيلي، إن ”عملية الاعتقال نفذت في بلدة سلواد التابعة لمحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية“، لافتا إلى أن الاعتقال نفذ بواسطة عناصر وحدة ”يمام“، وعناصر من جهاز الأمن الإسرائيلي العام ”شاباك“.

ويعتبر الحكم المؤبد في القانون الإسرائيلي حكما مدى الحياة، إلا أن الرئيس الإسرائيلي مُنح في خمسينيات القرن الماضي صلاحية جعله 25 عاما، وهي التي تستخدم لصالح المحكومين الإسرائيليين ويستثنى منها الأسرى الفلسطينون.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حقوقي فلسطيني، حصيلة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2021، والتي شملت اعتقال أكثر من 8000 فلسطيني.

وقال تقرير صادر عن أربع مؤسسات حقوقية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8000 فلسطيني، منهم أكثر من 1300 قاصر وطفل، إلى جانب 184 من النساء.

وأصدر التقرير كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–القدس.

وأوضح التقرير، أن ”عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160 طفلا“.

وأكد التقرير، أن ”عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد وصل إلى 547 أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤبد“.