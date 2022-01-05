العراق.. الحشد الشعبي يدخل "الحرب الناعمة" من بوابة المسرح

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

في إحدى ساحات البصرة في جنوب العراق، يرفع رجال وأطفال ونساء هواتفهم الذكية لتصوير مسرحية من إعداد الحشد الشعبي، تستعرض إنجازات هذه الفصائل القريبة من إيران، وتروي ملحمة من آدم إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد.

ومع بدء العرض، يعلن أحدهم ”هيئة الحشد الشعبي تقدّم“… ”عمل مشترك بين فنانين عراقيين وإيرانيين“.

وعلى مدى ساعتين، يعرض نحو 140 ممثلاً أحداثا تاريخية بارزة في الدين الإسلامي في ”أضخم عرض مسرحي في العراق: قيامة الأرض“، بحسب إعلان ترويجي للمسرحية خطّ على جدران شوارع المدينة ذات الغالبية الشيعية.

وتأسس الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة، في العام 2014، إثر فتوى من المرجع الشيعي الديني الأعلى، آية الله علي السيستاني، حضت العراقيين على القتال ضد تنظيم داعش.

وشارك مقاتلو الحشد إلى جانب القوات العراقية في معارك ضد تنظيم داعش انتهت بهزيمة التنظيم المتشدد في العام 2017.

ويعتبر الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من القوات العسكرية العراقية الرسمية.

لكنه أيضا اكتسب نفوذا وأصبح لاعباً لا يمكن تفاديه في السياسة، ودخل نواب ممثلون له البرلمان للمرة الأولى في العام 2018.

ويتهمه معارضوه بالتبعية لإيران وبالمسؤولية عن القمع الدامي الذي تعرضت له الانتفاضة الشعبية ضد الفساد التي قامت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وتملك هيئة الحشد الشعبي قنواتها التلفزيونية الخاصة، وتنتج أفلاماً ومسلسلات، ولها فرق رياضية خاصة، لا سيما فريق لكرة السلة وفريق لكرة القدم.

حرب ناعمة

في باحة مفتوحة تابعة لمقر للحشد الشعبي، تتوالى أمام أنظار المشاهدين، وسط مؤثرات خاصة وانفجارات وأحصنة وجمال، أحداث تاريخية تعود إلى آلاف السنين.

وغالبية الممثلين المشاركين في العرض هم عراقيون من طلاب معهد الفنون الجميلة، لكنّ هناك مقاتلين من الحشد الشعبي يلعبون دور المقاتلين في المسرحية.

يقف آدم وسط دخان أبيض وتحت شجرة الثمرة المحرمة، ثمّ يظهر نوح معتلياً سفينته.

ويمرّ العرض على معركة كربلاء التي تسمى أيضا ”واقعة الطف“ التي قتل فيها الإمام الحسين، حفيد الرسول محمد، في كربلاء في العام 680 على أيدي جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. وينتقل بعد ذلك من الدين، إلى العراق المعاصر الذي مزقته الحروب.

في هذا الجزء، يبرز فصل المعارك ضد تنظيم داعش، مع أصوات إطلاق نار وانفجارات، ورايات المتشددين السوداء ورجال ملتحين مسلحين في مواجهة مقاتلي الحشد الشعبي.

ويأمل مخرج العرض، الإيراني سعيد اسماعيلي، أن تعرض المسرحية في مدن عراقية أخرى، ويقول: ”من وجهة نظر الحرب الباردة، ينبغي علينا أن نكون رياديين وأن تكون أسلحتنا وأدواتنا جاهزة دوماً، ولا بدّ لنا أن نكون مزودين بأحدث الأسلحة في الحرب الناعمة، وبالتالي في المساحات الثقافية والفنية“.

وتنتهي المسرحية بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في كانون الثاني/يناير 2020، بضربة طائرة من دون طيار أمريكية في مطار بغداد.

بعد ذلك، يخرج على المسرح مقاتلون من الحشد الشعبي، رافعين نعشي القائدين وصورتين لهما وأخرى للإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية.

ويقول المشاهد علي سويد: ”هناك أشخاص غافلون عن بعض الأشياء لا يعرفون ماذا حصل… أطفالنا مثلا يحتاجون عرضاً مماثلاً لكي يفهموا ما حصل في المعارك“.