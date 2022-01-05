ميقاتي يعتزم دعوة الحكومة اللبنانية للانعقاد خلال أيام

نقل تلفزيون الجديد عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قوله اليوم الأربعاء، إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر التقرير أن ميقاتي كان يتحدث بعد لقاء صباح اليوم مع الرئيس ميشال عون.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

والإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن انتقاد زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

وسحبت السعودية وعدد من دول الخليج العربية الأخرى سفراءها وطردت مبعوثين لبنانيين في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب ما وصفته المملكة فيما بعد بهيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية.

ووجه زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمة الإثنين، اتهامات للسعودية.

وأكد ميقاتي أن ”ما قاله نصر الله بحق المملكة العربية السعودية، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج“.

وأضاف ”بالله عليكم، ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض“.

وجاءت تصريحات حسن نصر الله، كأول رد من الجماعة الموالية لإيران، على دعوة رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء الماضي، إلى حوار وطني في بلاده، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان العربية، لا سيما دول الخليج.

وشكل ميقاتي حكومة في أيلول/ سبتمبر الماضي بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.

لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في آب/ أغسطس 2020.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، دعوة ميقاتي إلى ”التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية“.

وأكد للصحفيين، أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي ”أنا أول الساعين إلى إعادة جلسات مجلس الوزراء، وفي مطلع العام الجديد، نأمل أن يجتمع شمل الحكومة من جديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية“.