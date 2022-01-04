الغرب يحذر الجيش السوداني من خطورة تعيين رئيس وزراء جديد بشكل أحادي

حذّرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الجيش السوداني، من أنهم لن يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء ما لم يتم ذلك بمشاركة قطاع واسع من المدنيين، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وسط احتجاجات ضد العسكريين.

وقالت الدول الأربع في بيان مُشترك إن ”العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة سيقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق الأمة في صراع“.

وأضافت إنها لا تزال تؤمن بالانتقال الديمقراطي في السودان، والذي أُعلن في 2019 عقب تظاهرات حاشدة، لكنها وجهت تحذيرا مبطنا للجيش في حال عدم مضيه قدما في ذلك.

وبينت أنه ”في غياب تقدم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية“، داعية لإجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديمقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.

وجاء في البيان إن أي ”تحرك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع“.

وأضاف ”لتجنب ذلك، نحض بقوة أصحاب الشأن، على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية“.

وحذرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع، داعية إلى ”حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه“.

ويأتي الخطاب الدولي، بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، استقالته من منصبه.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه يجب أن يكون هناك انتقال يقوده مدنيون في السودان وسط احتجاجات في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ”ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد“.

وأضاف البرهان، إن أبواب الحوار مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، استنفارا أمنيا، وسط دعوات للمحتجين من أجل التوجه إلى القصر الرئاسي.

وشارك مئات المتظاهرين في الخرطوم وعدد من الولايات، في احتجاجات للمطالبة بالحكم المدني.

وأطلقت لجان مقاومة (أمبدة) بمدينة أم درمان، دعوات لتسيير مواكب إلى القصر الرئاسي، انضم لها بعد ذلك عدد من اللجان وتجمع المهنيين السودانيين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في رسالة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ إلى ”ثوار أمبدة“، ”لن تسيروا وحدكم، اليوم جموع المهنيين والعاملين معكم وبكم، إلى القصر حتى النصر“.