البرهان: أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع القوى السياسية لتشكيل هياكل السلطة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن أبواب الحوار مفتوحة مع جميع القوى السياسية، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية.

وأضاف البرهان، لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، براين شوكان، اليوم، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة؛ من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهه تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وجدد البرهان حرص بلاده على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمّت خلال الفترة الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

بدوره، دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، براين شوكان، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

وناقش رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في لقاء منفصل مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، الوضع السياسي الراهن في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.

واستمع رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء إلى رؤية رئيس مجلس السيادة حول الأوضاع الراهنة في البلاد، كما أطلعه على رؤية الأمم المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

واتفق الجانبان على ضرورة استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا لحمدوك.

وشارك مئات المتظاهرين في الخرطوم وعدد من الولايات، اليوم الثلاثاء، في احتجاجات ضد حكم العسكريين، مؤكدين على مطالبهم بالحكم المدني.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال حمدوك، في خطاب بثه التلفزيون السوداني، إن ”الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كثيرة تعاملنا معها، واستطعنا تحقيق عدة إنجازات، لكن الوتيرة المتسارعة للانقسام بين شريكي الحكم أثرت على فعالية وأداء الدولة“.

وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الإثنين، ”ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد“.