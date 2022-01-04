تلبية لطلب واشنطن.. إسرائيل تسهل دخول الفلسطينيين-الأمريكيين عبر مطاراتها

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد للسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالمرور عبر أراضيها، في إطار اتفاقية ناشئة مع الولايات المتحدة لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية.

فمع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، تفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين عبر مطاراتها، بما في ذلك مطارا تل أبيب وإيلات، وكلاهما على بعد بضع ساعات بالسيارة من الأراضي الفلسطينية.

وبدلا من ذلك تصبح رحلات الفلسطينيين من الخارج مرهقة في العموم، حيث يدخلون عبر الأردن وحدود الضفة الغربية التي تديرها إسرائيل أو عبر سيناء المصرية التي تقع على حدود غزة.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، إن إعطاء الفلسطينيين الأمريكيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية خيار المرور عبر إسرائيل، ”مطلب للأمريكيين منذ سنوات عديدة“.

وأضافت للصحفيين: ”بوسع شين بيت (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) التعامل مع الأمر في سياق الإعفاءات من التأشيرة، ولو حدثت هذه العملية بالفعل سيتمكن الأمريكي الذي يحمل الجنسية الفلسطينية أيضا من دخول إسرائيل مثل أي أمريكي“.

وأردفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أنه يمكن إبرام الاتفاقية، في فبراير/ شباط 2023.

وكان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متطرقا لمحادثات الإعفاء من التأشيرة، إن واشنطن سوف ”تواصل العمل مع إسرائيل نحو تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين.. الساعين لدخول إسرائيل أو المرور عبرها“.

وذكرت إيليت شاكيد أن طاقمها يبحث كذلك شكاوى أمريكية بأن العرب الأمريكيين يخضعون لاستجوابات فيها تدخل بشكل غير عادي من قبل أمن المطارات الإسرائيلية، وأضافت أن من بين المقترحات أن يتلقى عملاء الأمن قوائم بأسماء ركاب رحلات الطيران قبل 12 ساعة من وصولها؛ ليتمكنوا من إجراء عمليات الفحص الانتقائي.

ويقول الجانبان، إن هناك شرطا آخر للإعفاء من التأشيرة الأمريكية، يتمثل في خفض نسبة الرفض الحالية لمقدمي الطلبات الإسرائيليين إلى 3%.

وأفادت وزيرة الداخلية الإسرائيلية بأن 40 % من هؤلاء المرفوضين يملأون استمارات الطلب بشكل غير صحيح، وأن وزارتها تبحث تقديم مواد تعليمية لتصحيح ذلك.