بعد تعرضه لغيبوبة متقطعة.. جهود فلسطينية ودولية للإفراج عن الأسير أبو هواش

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي، دخل في غيبوبة متقطعة، مؤكدة وجود مساعٍ دولية للضغط على إسرائيل للإفراج عنه.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، في تصريحات صحفية للوكالة الرسمية للأنباء ”وفا“: ”حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ“.

وأكدت الهيئة على لسان المتحدث باسمها حسن عبدربه، أن الأسير أبو هواش يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما أنه يعاني من ضعف في حاسة البصر، وعدم القدرة على الكلام.

وحذر عبدربه، من إقدام الأطباء الإسرائيليين في المستشفى الذي يتواجد به الأسير أبو هواش، على تغذيته قسرًا، مشيرًا إلى وجود مشاكل لديه في عضلة القلب وضمور في العضلات.

وكشف عبدربه، عن جهود تبذلها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود دولية؛ للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير أبو هواش.

وقال: ”يواصل أبو هواش الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري“.

وتصاعد التضامن الدولي والعربي والمحلي الفلسطيني، في الأيام الأخيرة، مع قضية الأسير الفلسطيني أبو هواش، حيث عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الحالة الصحية الحرجة لأبو هواش.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: ”استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية لا يزال مصدر قلق مستمر“.

وأضاف البيان: ”من حق المحتجزين الفلسطينيين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز، ويجب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحهم“، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حل على الفور لقضية الأسير“.

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على إيصال صوتهم ومعاناتهم للعالم أجمع.

وأعربت منظمة التعاون في بيان، عن ”شعورها بقلق شديد إزاء الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري بالسجون الإسرائيلية“.

بدوره، أوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، إبراهيم خريشة، أن ”هناك تحركات للضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش؛ في ظل التدهور الخطير الذي طرأ على حالته“.

وفي تصريح صحفي أدلى به لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، قال خريشة: ”تم إعلام لجنة تقصي الحقائق بكل الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون“.

وكشف الدبلوماسي الفلسطيني عن لقاءات ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق خلال الشهرين القادمين للضفة وغزة، للالتقاء بمواطنين تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، مسقط رأس الأسير أبو هواش، ضمن الفعاليات الفلسطينية المساندة له.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في البلدة الفلسطينية؛ للتعبير عن التضامن مع الأسير أبو هواش، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وفي قطاع غزة، حمّلت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، في مؤتمر لها عقدته في غزة.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية، أن ”المساس بحياة الأسير هشام أبو هواش، سيمثل قلبًا للطاولة، وعدوانًا على الشعب الفلسطيني“.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية في مؤتمرها، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات موضوع الأسير أبو هواش.

وكانت هيئة شؤون الأسرى، أكدت في وقت سابق، أن الأسير أبو هواش معتقل، منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.

وذكرت الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية حولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، كما تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا، رهن الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية.