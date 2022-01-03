الحرية والتغيير بالسودان: استقالة حمدوك نهاية مباشرة للانقلاب

نقل حزب المؤتمر السوداني عن بيان لقوى الحرية والتغيير الإثنين قوله إن استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء ”نهاية مباشرة للانقلاب“.

وأضاف البيان أن الاستقالة أيضا كتبت نهاية اتفاق 21 نوفمبر، والذي رفضته قوى الحرية والتغيير من قبل.

واستقال حمدوك الأحد بعد ستة أسابيع من عودته للمنصب في إطار اتفاق مع قادة الانقلاب العسكري كان يأمل في أن يمهد إلى الانتقال نحو الديمقراطية.

وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، ”ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد“.

وأشار البرهان إلى ”ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن، ومعالجة القضايا المعيشية للناس، وإجراء الانتخابات“، وفق تعبيره.

وبين البرهان أن تحقيق تلك الأهداف ”يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا، والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة“، مؤكدًا أن ”القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن، وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين“، على حد قوله.

وتفاقمت الأزمة السياسية في السودان مع عجز حمدوك لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة؛ نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات اتخذها البرهان في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة وبعض القادة السياسيين.

ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على ”اتفاق سياسي“ في الـ21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن احتجاجات الشارع، التي ترفض الحكم العسكري وتطالب بالحكم المدني، لم تتوقف، واستمرت رافعة شعارات: ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات ولاية الخرطوم إغلاق كافة الجسور بالولاية، عدا جسري سوبا والحلفايا، وذلك بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، اليوم الإثنين، تزامنا مع الإعلان عن مليونية غدا متوجهة إلى القصر الرئاسي.