ميقاتي: انتقاد حزب الله للسعودية ليس في مصلحة لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الإثنين إن انتقاد زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للسعودية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

وسحبت السعودية وعدد من دول الخليج العربية الأخرى سفراءها وطردت مبعوثين لبنانيين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، بسبب ما وصفته المملكة فيما بعد بهيمنة عدوها اللدود حزب الله على الدولة اللبنانية.

ووجه زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمة الإثنين، اتهامات للسعودية.

ورد ميقاتي في بيان، ونأى بنفسه عن زعيم حزب الله.

وقال ميقاتي: ”ما قاله… نصر الله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج“.

وأضاف: ”بالله عليكم، ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض“.

ودعا مسؤولون لبنانيون، منهم الرئيس ميشال عون حليف حزب الله وميقاتي، إلى الحوار مع السعودية لحل الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في ظل انهيار اقتصادي يدخل الآن عامه الثالث.

ودعت السعودية لبنان إلى إنهاء نفوذ ”حزب الله الإرهابي“ على الدولة، وتضم حكومة ميقاتي عدة وزراء يدعمهم حزب الله وحليفته حركة أمل.

وشكل ميقاتي حكومة في سبتمبر أيلول بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.

لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في أغسطس/آب 2020.