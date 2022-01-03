بعد استقالة حمدوك.. البرهان: يجب تشكيل حكومة مستقلة بمهام محددة

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، ”ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد“.

تأتي تصريحات البرهان غداة استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، بعد موجة احتجاجات واسعة رفضاً لشراكة المكون العسكري في الحكومة، وللاتفاق السياسي الذي وقعه ”البرهان وحمدوك“ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشار البرهان إلى ”ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن، ومعالجة القضايا المعيشية للناس، وإجراء الانتخابات“، وفق تعبيره.

وبين البرهان أن تحقيق تلك الأهداف ”يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا، والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة“، مؤكدًا أن ”القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن، وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين“، على حد قوله.

جاء حديث البرهان بعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، في خطاب متلفز، قائلا إن ”الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كثيرة تعاملنا معها، واستطعنا تحقيق عدة إنجازات، لكن الوتيرة المتسارعة للانقسام بين شريكي الحكم أثرت على فعالية وأداء الدولة“.

وتفاقمت الأزمة السياسية في السودان مع عجز حمدوك لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة؛ نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة عقب قرارات اتخذها البرهان في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة وبعض القادة السياسيين.

ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على ”اتفاق سياسي“ في الـ21 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن احتجاجات الشارع، التي ترفض الحكم العسكري وتطالب بالحكم المدني، لم تتوقف، واستمرت رافعة شعارات: ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات ولاية الخرطوم إغلاق كافة الجسور بالولاية، عدا جسري سوبا والحلفايا، وذلك بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، اليوم الإثنين، تزامنا مع الإعلان عن مليونية غدا متوجهه إلى القصر الرئاسي.