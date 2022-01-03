الرئيس الفلسطيني: المجلس المركزي لفتح سيتخذ قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، وجود رؤية سياسية، وتم إبلاغ دول العالم بها، تتمحور حول العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كاشفاً عن وجود قرارات حاسمة وضرورية سيتخذها المجلس المركزي لفتح خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس عباس، في كلمة له أمام المجلس الثوري لحركة فتح، ”لسنا عدميين، ولدينا رؤية سياسية أبلغنا بها العالم، وهي ضرورة أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأضاف الرئيس في كلمته، ”لن نقبل ببقاء الاحتلال الإسرائيلي للأبد، ولدينا مسار سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية وتحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية لانهائه“.

وكشف الرئيس، عن جلسة للمجلس المركزي سيتم عقدها قريبا في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: ”جلسة المجلس المركزي ستكون هامة جدا لاتخاذ القرارات الحاسمة والضرورية لحماية القضية الفلسطينية“.

وتابع: ”المجلس المركزي لفتح، سيّد نفسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مصيرية ستكون لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة“.

وذكر أن ”هناك حصارا مفروضا علينا من أجل الضغط علينا، ولكن بصمود الشعب الفلسطيني، قادرون على مواجهته لأننا أصحاب حق“.

وفي السياق نفسه، أبدى الرئيس عباس، استعداده لتشكيل حكومة وطنية، قائلا: ”مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية فور موافقة حماس على قرارات الشرعية الدولية“.

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، مشددا على ”أهمية المرحلة الثانية من الانتخابات، إضافة إلى توافر الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاحها باعتبار المواطن هو صاحب الحق في اختيار من يمثله“.

وجاءت كلمة الرئيس عباس، خلال افتتاح المجلس الثوري لحركة فتح أعمال دورته التاسعة، اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، قال في وقت سابق اليوم الإثنين، إن ”وفدًا برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الجاري، في سياق التحضير لعقد المجلس المركزي“.

وبحسب تصريحات نقلتها إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، فإن ”هذه الزيارة تأتي في إطار التحضير لعقد المجلس المركزي عبر اللقاء بجميع فصائل منظمة التحرير إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي“.